इओ साहब कार्यालय नहीं आते लोग हमसे पूछते हैं सवाल...

Io sir don't come to office, people ask us questions ..नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी (इओ) का विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पालिकाध्यक्ष सहित कई पार्षदों ने शुक्रवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इओ की नियमित उपस्थिति नहीं होने से विकास व आमजन के अन्य कार्य बाधित होने की शिकायत की गई।