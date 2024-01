मतदान से पहले टीटी को मंत्री बनना भाजपा को पड़ा महंगा

श्री गंगानगरPublished: Jan 08, 2024 05:32:24 pm Submitted by: surender ojha

It was costly for BJP to make TT a minister before voting.- कड़े मुकाबले में कांग्रेस के कुन्नर 11283 वोटों से निर्वाचित

#Kunnar elected करणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिन्दर सिंह रूबी कुन्नर को निर्वाचित किया गया हैं। सोमवार को हुई वोटों की गिनती में मतदाताओं की ओर से रोचक जनादेश का परिणाम देखने को मिला। कुन्नर ने अपने निकटतम प्रतिद्धंदी भाजपा प्रत्याशी और राज्य में राज्यमंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी को 11 हजार 283 वोटों के अंतर से मात दी। विधायक रहे गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद उनके बेटे रुपिन्द्र सिंह रूबी कुन्नर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर सहानुभूति का कार्ड खेला। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी को न केवल प्रत्याशी बनाया बल्कि मतदान से पहले राज्य में नवगठित भजनलाल शर्मा की सरकार में राज्यमंत्री बनाकर भारी मतों से जीतने का दावा किया। लेकिन सोमवार को हुई मतगणना में राज्य मंत्री टीटी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे सारे समीकरण बदल दिए। मतगणना स्थल पर सुबह आठ बजे टीटी समर्थकों ने चुनाव जीतने की औपचारिक प्रक्रिया के तहत जैसे ही ईवीएम से नतीजे देखे तो हैरान रह गए।