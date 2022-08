SriGanganagar सरपंचों को रोकना पड़ा महंगा, दो पुलिस कार्मिक पर गिरी गाज

It was expensive to stop the sarpanches, two police personnel were charged- साढ़े पांच घंटे चले गतिरोध के बाद बैकफुट हुआ जिला प्रशासन

श्री गंगानगर Published: August 02, 2022 05:01:31 pm

श्रीगंगानगर। जिले के सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल को कलक्ट्रेट गेट पर रोकने के लिए दो पुलिस कर्मिकों ने रौब झाड़ा तो वह मंहगा पड़ गया। गुस्साए इन सरपंचों ने कलक्ट्रेट गेट पर धरना लगा दिया। करीब साढ़े पांच घंटे तक गतिरोध बना रहा लेकिन जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा के बीच बचाव करने से जिला प्रशासन बैकफुट पर आया और दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने पर सहमति बनी।

SriGanganagar सरपंचों को रोकना पड़ा महंगा, दो पुलिस कार्मिक पर गिरी गाज

हुआ यूं कि ग्राम पंचायतों में सरपंचों को बरसात के दौरान पानी निकासी के लिए जेसीबी मशीन का किराया या मिट्टी डलवाने आदि जैसे आपदा के कार्यो के लिए बजट खर्च करने की छूट आदि मांगो को लेकर जिला सरपंच यूनियन के जिलाध्यक्ष मनीष कुलडि़या की अगुवाई में करीबन तीस सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए ज्ञापन देने के लिए कलक्ट्रेट पहुंचा। वहां पुलिस कर्मियों ने यह कहते हुए रोक दिया कि कलक्टर से मिलने के लिए सिर्फ पांच लोग जा सकते है। इस पर सरपंचों का कहना था कि कलक्टर के चैम्बर में पांच ही लोग जाएंगे लेकिन कलक्ट्रेट कैम्पस में सभी को जाने दो, यह सुनकर पुलिस कार्मिकों ने रोक दिया। इसके बाद सरपंचों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही धरना लगा दिया। वहां डयूटी पर तैनात पुरानी आबादी एसएचओ सुरजीत कुमार ने आग्रह किया लेकिन सरपंचों का यह प्रतिनिधिमंडल उन दो पुलिस कर्मियों कृष्ण कुमार और रामकिशन को निलम्बित करने पर अड़ गया जिन्होंने गेट पर रोकने की प्रक्रिया अपनाई थी। देर शाम को सरपंच यूनियन और जिला प्रशासन के बीच विवाद निपट गया। इस मौके पर श्रीगंगानगर ब्लॉक सरपंच यूनियन अध्यक्ष पवनदीप सिंह, श्रीविजयनगर के जगराज सिंह, सूरतगढ़ के रामकुमार चोयल, पदमपुर के कमलजीत सिंह, श्रीकरणपुर के अजायब सिह आदि मौजूद थे।

इस दौरान कई पुलिस अधिकारियों ने इन सरपंचों से यह गतिरोध दूर कर ज्ञापन देने के लिए मनुहार भी की लेकिन वे नहीं माने। कई अन्य संगठनों के लोग भी आए लेकिन सरपंचों का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने धरना स्थल पर देर रात जमने के लिए दरी और गददे भी मंगवा लिया। इधर, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे।

आखिर जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा को बुलाया गया और उन्होंने धरना स्थल पर आकर सरपंचों से वार्ता की। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से सरपंचों की मांग के बारे में अवगत कराया। दोनेां पक्षों के मध्यस्थ होकर वार्ता कराई गई। एडीएम प्रशासन डा. हरितिमा ने बताया कि इस वार्ता में जिला प्रशासन ने दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने के आदेश देने पर सरपंचों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इधर, पुलिस अधीक्षक आंनद शर्मा के अनुसार सरपंचों से प्रतिनिधिमंडल से दो पुलिस कर्मियों की ओर से दुव्यर्वहार की शिकायत आई है। इन दोनों के खिलाफ जांच की जाएगी, जांच होने तक लाइन हाजिर किया गया है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें