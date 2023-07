अनोखा है इसका चना जोर गरम बेचने का अंदाज

श्री गंगानगरPublished: Jul 21, 2023 11:08:03 pm Submitted by: surender ojha

Its style of selling gram hot is unique- 67 साल का बुजुर्ग करता हें चना दाल बेचने का धंधा

अनोखा है इसका चना जोर गरम बेचने का अंदाज

श्रीगंगानगर। आधुनिकता और इंटरनेट जमाने में फास्ट फूड बेचने वाली मल्टीनेशनल ब्रांडेड कंपनियों के बावजूद इलाके में स्ट्रीट फूड़स का अनूठा स्वाद हैं। इलाके में एक बुजुर्ग अपने हाथ में बाल्टी लेकर चना जोर गरम बेचने का अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है। मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले का अमरीत नारायण यहां पुरानी आबादी के गुरुनगर में रहता है। 67 वर्षीय इस बुजुर्ग के परिवार में दो बेटे है, दोनों जॉब करते है। यह बुजुर्ग पहले जेसीटी मिल में मजदूरी करता था। जब मिल बंद हुई तो वह बेरोजगार हो गया। पिछले बीस सालों से चना दाल बेचने का धंधा करने लगा। यहां कलक्ट्रेट से लेकर पुरानी आबादी तक जगह जगह जाकर नींबू निचोड़ और नमक डालकर चना जोर गरम का गाना गुनगुनाते हुए बिक्री करता है। अपनी बाल्टी में नमकीन चना दाल में नींबूं और प्याज काटकर दस से बीस रुपए की प्लेट तैयार करता है। भोले भंडारी के जयघोष करता हुआ एक से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। इस उम्र में यह धंधा करने के सवाल पर इस वृद्ध का कहना था कि काम में काहे की शर्म, जब ठान लिया तो धंधा करना है तो करना ही हैं। किसी से भीख मांगने से अच्छा है कि अपना खुद का छोटा सा ही धंधा क्यों न हो।