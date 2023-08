जनता के दिलों में रहेंगी जांदू की छवि

श्रीगंगानगर। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द् सिंह डोटासरा का कहना है कि इंसान अपने जीवन में जनसेवा में ऐसे काम कर जाता है जिससे खुद के साथ साथ उसके परिवार की छवि स्थायी बन जाती है। इलाके में नगर परिषद के सभापति रहे जगदीश जांदू के सरल और मिलनसारिता के बलबूते पर अपनी खुद की ऐसी पहचान बनाई जिसे लंबे अर्से तक याद रखा जाएगा।

नगर परिषद के सभापति रहे दिवगंत जगदीश जांदू की याद में मीरा मार्ग पर आरओबी के पास जगदीश जांदू चौक और वहां जांदू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान डोटासरा का कहना था कि जनता के दिलों में राज करने के लिए लोगों के पसीने छूट जाते है लेकिन जांदू ने अपनी छवि को हमेशा बनाए रखा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंद्रसिंह रंधावा का कहना था कि पंजाब और हरियाणा से जांदू की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जांदू के समर्पण भाव से किए गए कार्यो और मिलनसारिता की हकीकत बयां करती है। इससे पहले जगदीश जांदू के बेटे दुष्यंत जांदू का कहना था कि वे अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर रहे जब घर की जिम्मेदारी का अहसास हुआ तब जांदू ने उसका साया छोड़ दिया। करीब एक साल की समय अवधि के दौरान शहर में लोगों से जांदू के बारे में फीडबैक मिला तब यह अहसास हुआ कि वे सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि जनता के दिलों में रहने वाला व्यक्तित्व था। इस कार्यक्रम में विधायक राजकुमार गौड़, श्रीकरणपुर के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर, सादुलशहर विधायक जगदीश चन्द्र, पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, रायसिंहनगर पंचायत समिति प्रधान सुनीता गोदारा, जांदू की पत्नी अलका जांदू, भाई रामकुमार जांदू के अलावा हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रहलाद गिला खेड़ा सहित काफी संख्या में रिश्तेदार और जाट बिरादरी के लोग शामिल हुए। भव्य रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में पार्षद और पूर्व पार्षदों के अलावा कई लोगों ने जांदू को याद करते हुए शहर में किए गए कार्यो के बारे में बताया। कार्यक्रम को देखते हुए पूरे दिन के लिए आरओबी से लेकर मीरा चौक् तक यह सड़क बंद कर दिया गया। जांदू चौक का लोकार्पण का समय दोपहर तीन बजे तय किया था लेकिन अतिथि करीब साढ़े पांच बजे पहुंचे।