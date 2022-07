SriGanganagar बस भी करो इन्द्रदेव, बारिश से बढाई चिंता

Just do it Indradev, worry increased due to rain- अतिवृष्टि से उबर नहीं शहर बारिश से हुए नुकसान

श्री गंगानगर Published: July 29, 2022 12:56:10 pm

श्रीगंगानगर. आसमान पर अचानक छाई घटाओं ने बरसना शुरू किया तो श्रीगंगानगर में लोग खैर मनाने लगे। शुक्रवार तड़के करीब पाैने चार बजे से सुबह पांच बजे तक हुई बरसात से इलाका पानी से तरबतर हो गया। दो सप्ताह पहले बारिश ने 15 जुलाई को हुई बरसात जैसा रूप लिया तो उन लोगों की सांसें अटक गई, जिनके घरों और दुकानों के लिए बारिश का पानी आफत बन गया। उस बारिश से शहर में सैकड़ों मकानों में दरारें आने से वह असुरक्षित हो गए हैं, वहीं दुकानों और बेसमेंट में घुसे पानी से करोड़ों का नुकसान दुकानदारों को हुआ है।

हालांकि गुरुवार रात दस बजे बारिश का दौरा भी चला लेकिन करीब एक घंटे बाद थम गया और शुक्रवार तड़के चार बजे से पांच बजे तक करीब एक घंटे फिर से जमकर बादल बरसे। मौसम विभाग की चेतावनी के विपरीत भारी बरसात का अंदेशा किसी को नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हुई तो शहर के हालात 15 जुलाई जैसे होने के आसार बन गए। गनीमत रही कि बारिश का दौर कुछ देर चलने के बाद थम गया। काली घटाओं को शहर के पश्चिम की ओर जाते देख लोगों ने राहत की सांस ली। उल्लेखनीय है कि 15 जुलाई को हुई बारिश के पानी की निकासी का काम अब भी चल रहा है। खाली भूखंडों में अभी भी पानी भरा हुआ है। जिनके मकान के आसपास खाली भूखंड हैं, वह लोग अपने मकान की सुरक्षा के लिए पानी निकलवा रहे हैं।

SriGanganagar बस भी करो इन्द्रदेव, बारिश से बढाई चिंता

नगर परिषद और नगर विकास न्यास की कई टीमें इस काम में लगी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को 33.1मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई। शुक्रवार की बरसात का रेकार्ड अब तक नहीं आया है लेकिन अनुमान है कि दस एमएम बरसात आई।

इससे पहले गुरुवार को जवाहरनगर, इंदिरा कॉलोनी, मीरा चौक एरिया, अग्रसेननगर एरिया, रामदेव कॉलोनी एरिया में जमकर बरसात होने से पानी निकासी के इंतजाम देर रात तक फेल नजर आए। हालांकि नगर परिषद प्रशासन का दावा था कि पूरे शहर में बरसात इतनी नहीं हुई जितनी जवाहरनगर एरिया में हुई है। इस कारण सुखाडि़या सर्किल से लेकर एसएसबी रोड तक, मीरा मार्ग, गगन पथ और हनुमानगढ़ रोड एरिया में बरसाती पानी का भराव अधिक नजर आया। इधर, नगर विकास न्यास प्रशासन ने बरसाती पानी निकासी के लिए सूरतगढ़ रोड पर जेसीबी मशीन की मदद से पानी निकासी बहाल करने के लिए जुटी रही। यहां तक कि यूआईटी सचिव मुकेश बारेठ की अगुवाई में अधिकारियों की टीम ने पानी निकासी के इंतजाम कराया। लेकिन बरसात अधिक होने के कारण पानी निकासी में अड़चन आ रही थी।

जलभराव होने के कारण पनवाडियों के खोखे, चाय की थड़ी, फूल बेचने वाले अस्थायी दुकानदार, फल-सब्जी के ठेले वाले अपना कामकाज बंद कर घर की ओर रवाना हो गए। सुखाडि़या सर्किल पर जलभराव अधिक होने के कारण वहां नगर परिषद और यूआईटी का कोई भी कार्मिक या अफसर नजर नहीं आया।

बरसात के बाद लोग जवाहरनगर क्षेत्र में उन गलियों की तलाश करते नजर आए जहां सड़क का लेवल ऊंचा था। इन गलियों से दुपहिया वाहन अपने गंतव्य स्थल की ओर से जाने लगे। वहीं बाजार और सब्जी मंडी में कई लोग अपने गुरुनानक बस्ती और पुरानी आबादी की कच्ची बस्ती के मकानों की ओर दौड़े। इन दोनों इलाको में पन्द्रह जुलाई को हुई अतिवृष्टि से मकानों में दरारें अधिक आई है। इस कारण लोग अपने मकान बचाने के लिए कामकाज छोड़कर घर की ओर रवाना हो गए।

इधर, नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी गौतमलाल का कहना था कि रवीन्द्र पथ, बाजार एरिया, पुरानी आबादी, ब्लॉक एरिया में बरसात अधिक नहीं हुई, इस कारण वहां पानी निकासी में कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन सुखाडि़या सर्किल, मीरा चौक क्षेत्र, गगन पथ और जवाहरनगर और अग्रसेननगर एरिया के पानी निकासी के लिए न्यास क्षेत्र के मुख्य नाले से होती है, ऐसे में न्यास प्रशासन वहां के इंतजाम करेगा। इधर, न्यास एक्सइएन मंगतराय सेतिया का कहना था कि हमारा एरिया ट्रेक्टर मार्केट से शुरू होता है, ऐसे में वहां मुख्य नाले की सफाई कराई जा रही है। यहां तक कि सूरतगढ़ रोड पर ओरब्रिट पैलेस के पास नाले से कचरा निकालने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें