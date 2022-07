SriGanganagar सफाई कर्मियों और मोहल्लेवासियों में चले लात और घूसे, पत्थरबाजी

श्री गंगानगर Published: July 13, 2022 07:45:55 pm

श्रीगंगानगर। श्रीविजयनगर में नगर पालिका और मोहल्लेवासियों में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से लात और घूसों का दौर शुरू हो गया। मारपीट करने और राजकार्य में बाधा डालने के परस्पर मामले थाने में दर्ज हुए है। इस क़स्बे के वार्ड नम्बर एक मे पीडब्ल्यूडी की ओर से सीसी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था। वार्डवासियों ने सड़क के लेवल को लेकर कार्य को बन्द करवा दिया गया था। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को साथ लेकर स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील शर्मा मौके पर पंहुच गया। जैसे ही जेसीबी से कार्य शुरू किया।

इस दौरान वार्डवासी जेसीबी के आगे आकर बैठ गए और जेसीबी मशीन को बंद करने की मांग करते हुए नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सफाई कर्मचारी व वार्डवासियों के बीच झगड़ा शुरू हो गई । हाथापाई के चलते अधिवक्ता गुरविंदर सिंह भी चोटिल हो गए। वहीं दोनो पक्षों में जमकर ईंट चलाई गई। पुलिस के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी सतपाल ने रिपोर्ट दी कि वह जेसीबी से सड़क का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान वार्डवासी अनुपम ,सुरेंद्र , गुरविंदर सिंह , देवेंद्र सिंह ,निर्मल सिंह व अन्य लोगो ने जेसीबी को रुकवाकर राजकार्य बाधित किया गया। वहीं महिला सफाई कर्मचारियो व सफाई कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया गया। जातिसूचक गालियां भी दी। इसके साथ साथ कई कार्मिकों से मारपीट व छेड़छाड़ की गई है। वहीं वार्ड वासी गुरविंदर सिंह ने रिपोर्ट दी कि सड़क का निर्माण करवाने के लिए सड़क पर मिट्टी डाली गई थी पर अब नगरपालिका सड़क से मिट्टी हटवाकर सड़क का लेवल नीचा कर रही थी । जिसका वार्डवासी विरोध कर रहे थे। स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील कुमार करीब एक सौ सफाई कर्मचारियों के साथ आया और उसे व पड़ौसी अनुपम को पकड़कर लिया और बीच बचाव के लिए आई महिलाएं व बच्चों से भी मारपीट करनी शुरू कर दी गई। पुलिस ने परस्पर मामले दर्ज कर लिए है। दोनो मामलों की जांच रायसिंहनगर डीवाईएसपी को सौपी गई है। वही वार्ड वासियों ने इस सड़क के विवाद को लेकर एसडीएम को भी अवगत कराया था कि नगर पालिका प्रशासन अपनी हठधर्मिता के कारण वार्ड में निर्माण की आड़ में परेशानी करने लगा है। पालिका प्रशासन की यह मनमर्जी चलने नहीं दी जाएगी। इस चेतावनी के बावजूद प्रशासन ने वहां पुलिस पहरे की बजाय पालिका प्रशासन को निर्माण कार्य की छूट दे दी। पालिका के कई अफसर जिला मुख्यालय पर सरकारी कामकाज के कारण गए हुए थे। पढ़ना जारी रखे

