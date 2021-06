धरातल पर नहीं उतरा किसान चौक और अधूरी रह गई सर्विस रोड

Kisan Chowk did not land on the ground and the service road remained incomplete- यूआईटी की दरियादिली: पिछले पांच सालों में एक सौ करोड़ से अधिक का बजट खर्चा.