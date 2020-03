ताले में बंद किसान सेवा केन्द्र, विलेज नॉलेज सेंटर भी नहीं हुए प्रारंभ

Kisan Seva Kendra, Village Knowledge Center also not started in Locks...कृषि मंत्रालय की ओर से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर करीब दो से चार वर्ष पूर्व लाखों रूपये खर्च कर तैयार करवाये गये किसान सेवा केन्द्रों पर ताला लटके होने के कारण किसानों को कृषि विभाग की महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है।