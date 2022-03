SriGanganagar सरकारी सुस्ती से अटकी गौतमनगर की लॉचिंग

श्री गंगानगर Published: March 29, 2022 02:27:46 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर. सूरतगढ़ बाइपास के पास प्रस्तावित नई कॉलोनी गौतमनगर की लॉचिंग फिर अटक गई हैं। तीन महीने पहले यह तय किया गया था कि नए वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह में यह प्रक्रिया पूरी को जाएगी। First 110 bigha land acquired by Sriganganagar UIT नगर विकास न्यास की ओर से पहले 110 बीघा भूमि अधिग्रहित की गई थी लेकिन आसपास के 27 बीघा भूमि के खातेदारों ने भी न्यास के समक्ष भूमि समर्पण का अनुबंध कर लिया। Launching of Gautamnagar stuck due to government lethargy

इस लिहाज से गौतमनगर का दायरा 110 बीघा की बजाय 137 बीघा भूमि तक हो गया। इस प्रस्तावित नई कॉलोनी के नक्शे और अन्य प्रक्रिया भी पूरी हो गई। यहां तक सडक़ेां का जाल भी बिछा दियागया लेकिन सरकारी चाल अडग़ा डाल गई। पूरी कवायद को रोक दिया गया हैं। Launching of Gautamnagar stuck due to government lethargy इधर, न्यास सचिव डा.हरितिमा का दावा था कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है लेकिन ढाई बीघा के एक खातेदार ने अभी तक इस कॉलोनी में अपने पंसदीदा भूखंडों का जिक्र नहीं किया हैं। इस कारण संबंधित खातेदार के आने के बाद ही इसे फाइनल कर पाएंगे।

यूआईटी की प्रस्तावित नई कॉलोनी गौतम बुद्ध नगर को विकसित करने की प्रक्रिया पिछले एक साल से चल रही हैं। यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस कॉलोनी की सडकों के जाल बिछाने के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी मंजूर किया गया था।Launching of Gautamnagar stuck due to government lethargy

तत्कालीन कलक्टर यूआईटी के प्रशासक महावीर प्रसाद वर्मा ने इस कॉलोनी को जरुरतमंद परिवारों के लिए भूखंड आरक्षित रखने का प्रस्ताव मंजूर कराया था। इस कॉलोनी की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगे लेकिन पिछले एक साल की समय अवधि के दौरान प्राइवेट कॉलोइजरों ने अपनी एप्रोच के चतते शहर के आसपास भूमि की खरीद फरोख्त कर आठ नई कॉलोनियों की लाचिंग कर चुके हैँ। Launching of Gautamnagar stuck due to government lethargy वहीं दो बड़ी कंपनियों ने भूमि की खरीद भी कर ली हैं।

First 110 bigha land acquired by Sriganganagar UIT यह सही है कि इस प्रस्तावित कॉलोनी की प्रक्रिया पूरी होने जा रही हैं। एक खातेदार के कारण भूखंडों का गणित पूरा नहीं हो पाया हैं। उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में यह अड़चन दूर हो जाएगी। नई कॉलोनी के लिए लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद भूखंड आवंटित होंगे।

- डा.हरितिमा, सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर।

