सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सड़कों पर उतरा वकील समुदाय

Lawyer community took to the streets against the sub-inspector- सादुलशहर के अधिवक्ता से मारपीट करने का मामला

श्री गंगानगर Published: September 23, 2022 08:41:16 pm

श्रीगंगानगर। सादुलशहर के अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण सहगल से कथित मारपीट व अपमानित करने के मामले में हनुमानगढ़ की सब इंस्पेक्टर कुसुमलता खीचड़ के खिलाफ यहां अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस के समक्ष रोष प्रदर्शन कर न्याय देने की मांग की। बार संघ अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई की अगुवाई में वकीलों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष तीन मांगे रखी, जिसमें पीडि़त अधिवक्ता सहगल को पुलिस सुरक्षा देने, दर्ज प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी और सब इंस्पेक्टर खीचड़ को निलम्बित करने की मांग संबंधित ज्ञापन दिया।

बिश्नोई ने बताया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने तत्काल दो मांगों पर सहमति जताई लेकिन पूरे प्रकरण की जांच होने तक निलम्बन की प्रक्रिया को राज्य स्तर से कराने का आश्वासन दिया। इससे पहले वकीलों ने कलक्ट्रेट से लेकर एसपी ऑफिस तक रोष प्रदर्शन किया। इधर, बार संघ अध्यक्ष ने बताया कि एसपी ने अधिवक्ताओं से हुई वार्ता में दो दिन का समय मांगा है। उधर, इस प्रकरण को लेकर जिले भर में विभिन्न बार संघों ने अपना कामकाज ठप कर आंदोलन को समर्थन दिया।

इससे पहले बार संघ सभागार में अधिवक्ताओं की हुई सभा में वक्ताओं ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। इस दौरान उपाध्यक्ष विक्रम गोदारा, बार काउसिंल ऑफ राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष नवरंग चौधरी, सचिव रमनदीप सिंह, ओम रावल, जसवीर सिंह मिशन, दलबारा सिंह, राजेश ग्रेवाल, चरणदास कम्बोज, वीरेन्द्र सिहाग, विपिन सिद्ध, सुभाष मिडढा, सज्जन सिंह, सुरेश अरोड़ा, अजय मेहता, प्रदीप धेरड़, प्रवीण आहलुवालिया आदि ने विचार व्यक्त् किए। बार संघ की ओर से अदालती कामकाज का बहिष्कार किए जाने से अदालत परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। यहां तक कि जमानत अर्जी भी पेश नहीं हुई। सामान्य दिनों की तरह रहने वाली चहल पहल नजर नहीं आई। वर्क सस्पैण्ड होने से कोर्ट कैम्पस के बाहर भी असर रहा। कम्प्यूटर ऑपरेटर और टाइपिस्ट, स्टांप विक्रेता और अस्थायी दुकानों पर भी लोगों की आवाजाही कम रही। पढ़ना जारी रखे

