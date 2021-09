गिरफ्तारी पर भड़के वकीलों ने थाने को घेरा, एसपी से वार्ता में बनी सहमति

Lawyers furious over the arrest surrounded the police station, agreed in talks with the SP- श्रीगंगानगर में नोटरी पब्लिक संजीव धींगड़ा को दस साल पुराने मामले में किया गिरफ्तार