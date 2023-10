#elections 2023भाजपा और कांग्रेस में महिलाओं की कमान पार्षदों के हाथ में

श्री गंगानगरPublished: Oct 31, 2023 02:33:40 pm Submitted by: surender ojha

leadership of women councilors is in the hands of BJP and Congress- जिले मे कांग्रेस की नब्बे और भाजपा की साठ महिला पदाधिकारी सक्रिय

#assembly elections 2023 जिले की छह विधानसभा सीटों में भाजपा और कांग्रेस ने जोर अजमाइश शुरू कर दी है। इन दोनों दलों के संगठन में महिला विंग की अहम भूमिका रहेगी। इन दोनों दलों ने महिला विंग की जिलाध्यक्ष की कमान जिला मुख्यालय पर दो महिलाओं को दे रखी है। यह भी संयोग है कि दोनों महिलाएं पार्षद है। वार्ड 38 से पार्षद चेष्टा सरदाना को भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष और वार्ड 55 से पार्षद कमला बिश्नोई को महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के रूप में कमान दी हुई है। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरदाना के मुताबिक साठ महिला पदाधिकारी पूरे जिले में सक्रिय है। इसमें नगर मंडल व देहात मंडल के पश्चिम क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र में उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री आदि पदों पर पदाधिकारी कार्यरत है। इधर, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बिश्नोई के अनुसार पूरे जिले में नब्बे पदाधिकारी सक्रिय है। बिश्नोई और सरदाना दोनों अपने अपने दल का प्रचार करने में लगी हुई है। इस चुनाव में इन दोनों महिलाओं पर जनसंपर्क की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है।

विदित रहे कि सरदाना से पहले जिलाध्यक्ष नीलम सांगवान थी लेकिन प्रदेश में सरकार बदली तो संगठन में भी परिवर्तन हो गया। ऐसे में सरदाना को जिलाध्यक्षी मिल गई। उधर, महिला कांग्रेस की कमान पहले पूर्व पार्षद नमिता सेठी के हाथ में थी, संगठन में बदलाव हुआ तो पार्षद बिश्नोई को यह पद मिल गया। तब से बिश्नोई लगातार तीन बार जिलाध्यक्ष बन रही है।

आर्ब्वजर सरिता शर्मा ने डाला डेरा

चंडीगढ़ से आई कांग्रेस कमेटी की सदस्य सरिता शर्मा को गंगानगर लोकसभा क्षेत्र का आर्ब्वजर बनाकर यहां भेजा गया है। शर्मा ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले की प्रत्येक विधानसभा में जाकर महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों से रूबरू हुई और फीडबैक लिया गया है। रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए कई टिप्स दिए जा रहे है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इस आर्ब्वजर का कहना है कि रोजाना फीडबैक सीधा हाइकमान को भिजवाया जा रहा है। महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाने के संबंध में शर्मा का कहना था कि महिला आरक्षण बिल लागू होने जा रहा है, अगली बार दोनों जिलों में अधिकाधिक महिला प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे।