कानूनी डंडा हावी: अब छोटू नहीं पिलाता चाय

Legal stick dominates: now Chotu does not drink tea- विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस: श्रीगंगानगर जिले में अब तक मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने मुक्त कराए 473 बाल श्रमिक