श्रीगंगानगर में शराब ठेका बंद कराना पड़ा महंगा

Liquor contract in Sriganganagar had to be closed expensive- फायरिंग से घायल युवक की हालत बिगड़ी, जयपुर रैफर

श्री गंगानगर Published: March 13, 2022 11:22:34 am

श्रीगंगानगर. जवाहरनगर थाना क्षेत्र बापूनगर में रातभर शराब बिकने की शिकायत एक युवक को महंगी पड़ी। इस शराब ठेके के खिलाफ युवक ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से शिकायत कर रातभर शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग की थी।

श्रीगंगानगर में शराब ठेका बंद कराना पड़ा महंगा

जागरूकता का संदेश देने वाले इस युवक पर कई लोगों ने पिछले महीने फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। उसे यहां राजकीय जिला चिकित्सालय से बीकानेर रैफर किया। वहां से उसे जयपुर भिजवाया गया हैं। इस युवक की हालत नाजुक बनी हुई हैं। पिछले साल युवक कार्तिक ने इंदिरा चौक पर एक शराब ठेके को बंद कराने की शिकायत जिला कलक्टर और जिला आबकारी अधिकारी से की थी।

शराब ठेकेदारों ने इस रंजिशवंश उससे मारपीट की। इस कारण उसे शहर से छोडऩा पड़ा। यह प्रकरण अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सत्रह फरवरी को पुराने मामले में आरोपियों ने उसे जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए। कार्तिक के शरीर पर फायरिंग से कई छर्रे लगे हुए थे।

हालात खराब होने के कारण चिकित्सकों ने बीकानेर से इस घायल हो जयपुर रैफर कर दिया।

पिछले महीने दो गुटों में हुए झगड़े में घायल युवक की हालत बिगड़ गई है। उसे बीकानेर से अब जयपुर रैफर किया गया हैं।

बापूनगर निवासी कार्तिक पुत्र मोनू उर्फ मोहनलाल वाल्मीकि को यहां राजकीय जिला चिकित्सालय से बीकानेर पीबीएम में भर्ती कराया गया था। करीब एक माह बाद हालत में सुधार नहीं होने पर उसे अब जयपुर रैफर किया गया हैं।

इस घायल की ओर से पुलिस अधीक्षक और जवाहरनगर पुलिस को वीडियो भिजवाकर इस प्रकरण में दोषियों की अविलम्ब गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं परिजनों ने लिखित में एसपी से हमलावरों के खिलाफ गुहार लगाई हैं। जवाहरनगर पुलिस ने सत्रह फरवरी को तंवर, सूरज, शुभम, रवि इंदौरा, गौतम, शिवा, विशाल व दस बारह लोगों ने लाठियों से प्रहार और देसी पिस्तौल से फायर कर घायल कर दिया था। इन आरोपियों के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें