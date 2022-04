SriGanganagar लंबे अरसे बाद सुनी फरियाद, एफएम पर बजेगा संगीत का तराना

April 04, 2022

श्रीगंगानगर। अब श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के रेडियो श्रोताओं को एफएम पर संगीत का आनंद उठा सकेंगे। प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम की ओर से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में नए एफएम रिले केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ व करणपुर व हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ व भादरा में 100-100 वॉट की क्षमता का एफएम रिले केन्द्र रहेगा।

SriGanganagar इसके अलावा बीकानेर के खाजूवाला व चुरु के सुजानगढ़ में भी एफएम रिले केन्द्र स्थापित होगा। इनकी सेवाएं अप्रेल माह में शुरू होने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम की ओर से एफएम रिले केन्द्र शुरू कर अपने रेडियो श्रोताओं को बढ़ाने के लिए एक ओर कदम बढ़ाया है। इसके तहत दूरदर्शन रिले केन्द्रों को बंद कर उनके स्थान पर एफएम रिले केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। निगम की ओर से श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ व करणपुर, हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ व भादरा में 100-100 वॉट का एफएम रिले केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

इसके तहत सूरतगढ़ कॉटन सिटी आकाशवाणी केन्द्र परिसर में एफएम रिले केन्द्र स्थापित करने का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। अप्रेल माह में ही इसेे शुरू करने की उम्मीद है। प्रत्येक एफएम रिले केन्द्र में दो तकनीकी कर्मी लगाए जाएंगे। यहां सबसे खास बात यह है कि श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र अनूपगढ़ में एफएम की सेवाएं संचालित हो रही है।

एक जमाना था जब दर्शक दूरदर्शन केन्द्र के माध्यम से अपने मनपंसद कार्यक्रम देखते थे। इसके लिए जगह जगह दूरदर्शन रिले केन्द्र भी स्थापित किए गए थे, ताकि घरों में दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रम बिना रूकावट के प्रसारित हो सके।

देश में आई मनोरजंन क्रांति की वजह से छतोंं से एंटीना भी गायब हो गया। इस वजह से दूरदर्शन रिले केन्द्रों को बंद कर दिया गया। यह कार्य कई चरणों में चला। क्षेत्र के रायसिंहनगर व अनूपगढ़ में स्थापित दूरदर्शन रिले केन्द्र बंद हो गए।

इनके तकनीकी कर्मियों को आकाशवाणी केन्द्रों व एफएम रिले केन्द्रों में लगाया जा रहा है। आकाशवाणी केन्द्रों में प्रशासनिक शक्तिया पूर्व में दिल्ली व जयपुर केन्द्र के पास रहती थी, लेकिन अब दिल्ली मुख्यालय ने इन शक्तियों का बटवारा करते हुए सूरतगढ़ व जोधपुर आकाशवाणी केन्द्र को कलस्टर बनाया है।

सूरतगढ़ आकाशवाणी केन्द्र कलस्टर के अधीन सूरतगढ़, बीकानेर, चुरू, नागौर व जोधपुर के अधीन माउटआबू आकाशवाणी केन्द्र रहेगा। इसके तहत प्रशासनिक कार्य के कार्य दोनों केन्द्र के अधिकारी देखेंगे। जबकि तीसरा कलस्टर जयपुर आकाशवाणी केन्द्र है। इसके अलावा एक कलस्टर जयपुर दूरदर्शन केन्द्र को भी बनाया गया है।

इस बीच आकाशवाणी सूरतगढ़ के कार्यक्रम अधिकारी रमेश शर्मा ने बताया कि एफएम रिले केन्द्र स्थापित होने से क्षेत्र केे श्रोता भी एफएम कार्यक्रमों का आनंद उठा सकेंगे। एफएम के माध्यम से संगीत व अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुने जा सकेंगे

सूरतगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में एफएम रिले केन्द्र स्थापित होंगे।

इसके तहत सूरतगढ़ आकाशवाणी केन्द्र परिसर में एफएम रिले केन्द्र का कार्य चल रहा है। यहां 100 वॉट क्षमता का ट्रांसमीटर लगाया जाएगा।

