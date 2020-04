लॉक डाउन: डयूटी के साथ खुद रोजाना शाम को भोजन के दो सौ पैकेट बनाकर बांटने लगे दमकल कर्मी

Lock down: Fire personnel started distributing two hundred packets of food every evening with duty नगर परिषद के अग्नि शमन सेवा केन्द्र के कार्मिकों ने सामूहिक रूप से रोजाना शाम के समय का भोजन के दो सौ पैकेट तैयार करवाकर खुद बांटने की मुहिम शुरू की है।