लॉक डाउन: मिल सकती है बाजार खुलने की हरी झंडी

Lock down: green market can be found श्रीगंगानगर जिला ऐसा है जहां एक भी रोगी इस संक्रमण की चपेट में नहीं पाया गया है। अब तक मिल रहे संकेत और फीडबैक को लेकर जिला प्रशासन भी इसी आस में है कि जैसे ही राज्य सरकार हरी झंडी देगी तो ग्रीन बैल्ट में आए इलाके में बाजार खुल सकते है।