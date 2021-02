रात के अंधेरे और धुंध की आड़ में ताला तोड़ा और चुरा ले गए बारह लाख रुपए के अस्सी मोबाइल फोन

Locked and stole eighty mobile phones worth twelve lakh rupees under the cover of darkness and mist of night- श्रीगंगानगर के व्यस्तम गौशाला मार्ग पर शोरूम में बड़ी चोरी.