SriGanganagar महेन्द्र बागड़ी की धमाकेदार जीत, जिलाध्यक्ष पद पर 1376 वोटों से जीते

Mahendra Bagri's bang victory, won the post of District President by 1376 votes- प्रगतिशील कुम्हार समिति के चुनाव: विजयी होने पर समर्थकों ने मनाया जश्न

श्री गंगानगर Updated: May 01, 2022 11:51:56 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। प्रगतिशील कुम्हार समिति के चुनाव में महेन्द्र बागड़ी जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए है। बागड़ी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लीलूराम लिम्बा को 1376 वोटों से हराया। चुनाव का परिणाम घोषित होते ही विजयी बागड़ी समर्थकों ने जश्र मनाया।

फूलों माला पहनाने की हौड़ सी लग गई। चहल चौक के पास कुम्हार धर्मशाला में मतदान सुबह आठ बजे से शाम बजे तक हुआ। शाम साढ़े चार बजे बाद मतगणना का दौर शुरू हुआ। रात दस बजे परिणाम घोषित किया गया।

चुनाव अधिकारी रघुवीर सिंह गेदर ने बताया कि कुल 5729 वोटों में से महेन्द्र कुमार लिम्बा (बागड़ी) को 2938 वोट मिले। इसी प्रकार लीलूराम लिम्बा को 1562 वोट, लालचन्द सोखल को 207 वोट, सत्यनारायण रत्तीवाल को 1013 वोट और हेतराम सिंगाठिया को महज नौ वोट प्राप्त हुए। जबकि 39 वोट निरस्त किए गए।

शांतिपूर्वक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने पर विजयी जिलाध्यक्ष और अन्य प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारी और टीम को साधुवाद दिया। इस चुनाव में 70 कार्मिकों की टीम शामिल थी। चुनाव जीतने के बाद जिलाध्यक्ष बागड़ी ने पत्रिका से विशेष बातचीत में बताया कि नशे के खिलाफ पुरजोर तरीके से यह मामला उठाया जाएगा। समाज की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। समाज की कुरीतियों को दूर करने और कुम्हार धर्मशाला में बंद पड़े सावित्री बाई फूले आश्रम को फिर से शुरू करवाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की राह खोली जाएगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा के बलबूते पर समाज को आगे बढ़ाने का संकल्पबद्ध रहेंगे। इस चुनाव का परिणाम जानने के लिए लोग कुम्हार धर्मशाला में रविवार शाम साढ़े चार बजे एकत्र होने लगे। मतगणना की लंबी कवायद रात दस बजे पूरी हुई। साढ़े पांच घंटे तक लोग इंतजार करते रहे। चहल चौक से लेकर इंदिरा वाटिका तक वाहनों की कतारें लगी रही। वहीं इस परिणाम को जानने के लिए कुम्हार समाज के अलावा अन्य समाजों के लोग भी बार बार मोबाइल से अपडेट लेते नजर आए। इस बीच, प्रगतिशील कुम्हार समाज समिति के मतदान के दौरान व्यापक देखने को मिला। इस समिति में 10 हजार 550 पुरुष और 3131 महिला कुल 13 हजार 681 मतदाता हैं। इसमें से 5770 वोट पोल हुए, मतदान 42.18 प्रतिशत रहा। चुनाव अधिकारी के अनुसार पुरुषों की बजाय महिलाओं ने वोट देने में उत्साह दिखाया। पुरुषों के कुल वोट10 हजार 550 में से सिर्फ 4259 यानि 40.37 प्रतिशत पोल किए। जबकि महिलाओं के कुल वोट 3131 में से 1511 वोट पोल किए, मतदान का प्रतिशत 48.26 रहा। चुनाव में पारदर्शिता रखने के लिए चुनाव अधिकारी की ओर से कुम्हार धर्मशाला के मुख्य गेट पर मतदाता पर्ची देखकर ही एंट्री कराई गई। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई। इधर, समिति के जिला महामंत्री शिवप्रकाश तेहरपुरिया ने बताया कि चुनाव के लिए अलग अलग बूथों पर समाज के साठ सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली गई।

इस चुनाव को लेकर चहल चौक के पास पांचों उम्मीदवारों ने टैँट लगाकर अस्थायी ऑफिस बनाया। इनमें से तीन प्रत्याशियों के यहां ज्यादा भीड़ नजर आई। इन ऑफिसों में बकायदा समर्थक वोटरों के लिए मतदान की पर्ची तैयार कर रहे थे। लेपटॉप और कम्प्यूटर सैट लगाकर एक एक मतदाता के वोट का हिसाब किताब रखा जा रहा था। यहां तक कि वोटिंग से वंचित लोगों की सूची बनाकर अपने प्रत्याशी की टीम सदस्यों को देते नजर आए। इन खेमों में लजीज खाने का बंदोबस्त भी किया गया।

जिले के दूर दराज से मतदाता बसों और अन्य वाहनों पर सवार होकर यहां चहल चौक के पास पहुंचे। मतदान के बाद इन मतदाताओं को वापस भेजने का सिलसिला जारी रहा। सुबह से लेकर शाम पांच बजे तक मतदाताओं में खूब उत्साह नजर आया। पुलिस ने बाहर से आए वाहनों को चहल चौक के पास व्यवस्था कराई। पढ़ना जारी रखे

