ग्रामीणों की मदद से पकड़ा जलालाबाद बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी

Main accused of Jalalabad bomb blast caught with the help of villagers आरोपियों को शरण देने के आरोप में एक महिला को भी लिया पुलिस हिरासत में