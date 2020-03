श्रीगंगानगर में लॉक डाउन का व्यापक असर अब पशुओं पर भारी असर, एक हजार निराश्रित पशु खाने को तरसे

Massive impact of lock down in Sriganganagar, now huge impact on animals,शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में घूम रहे निराश्रित पशुओं के समक्ष अब खाने का संकट खड़ा हो गया है।