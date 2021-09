नई कोर्ट बिल्डिंग के लिए भूमि की पैमाइश शुरू, शिलान्यास अगले माह

Measurement of land for new court building begins, foundation stone laid next month- पुरानी शुगर मिल की 18 बीघा भूमि पर बनेगा नया कोर्ट कॉम्पलैक्स