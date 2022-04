SriGanganagar ताले में बंद चिकित्सा सुविधा, एक करोड़ का खर्च किया था बजट

Medical facility closed in lock, budget of one crore was spent- राजकीय जिला चिकित्सालय प्रबंधन की मनमर्जी इतनी कि छह माह से खुले नहीं ताले

श्री गंगानगर Published: April 19, 2022 10:29:25 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। कोरोना बीतने के बावजूद राजकीय जिला चिकित्सालय मे क्रिस्टिकल केयर यूनिट सीसीयू और कोविड सैंटर में बनाए गए सघन चिकित्सा इकाई पर लगाया ताला अब तक नहीं खुल पाया है। सीसीयू में चार बैड की सुविधा थी लेकिन कोरोना की प्रथम लहर के दौरान बंद कर दिया था। करीब दो साल बाद भी इस सीसीयू के ताले नहीं खुल पाए है। वहीं कोविड आईसीयू भी पिछले छह माह से बंद हैं। इस आईसीयू पर करीब एक करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा चुका है। Medical facility closed in lock, budget of one crore was spent

SriGanganagar ताले में बंद चिकित्सा सुविधा, एक करोड़ का खर्च किया था बजट

चिकित्सालय प्रबंधन ने भी स्वीकारा कि केन्द्र सरकार ने देश के अधिकांश जिलों में कोरोना काल में रोगियों को सुविधा देने के लिए हर राजकीय जिला चिकित्सालय में आईसीयू के लिए विशेष प्रकार के उपकरण भिजवाए थे। करीब एक करोड़ रुपए से बीस बैड के इस आईसीयू के इस्तेमाल नहीं होने पर सवाल उठने लगे है। चिकित्सालय प्रबंधन ने इन बीस में से चौदह बैड को आईसीयू बना लिया लेकिन इसका संचालन नहीं किया। वहीं छह बैड को चिकित्सालय के पुराने आईसीयू के सामने टेलीमेडिसीन कमरे में स्थापित किए ताकि यह आईसीयू की सुविधा में विस्तार हो सके। लेकिन स्टाफ की कमी बताकर इस सुविधा को शुरू करने की बजाय ताले में बंद कर दी गई। Medical facility closed in lock, budget of one crore was spent

इस संबंध में विधायक राजकुमार गौड़ ने भी आपत्ति जताई है। गौड़ ने चिकित्सालय प्रबंधन से कोविड आईसीयू आमजन के लिए खोलने में हो रही देरी की वजह भी पूछी है। लेकिन चिकित्सालय प्रबंधन ने स्टाफ की कमी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। Medical facility closed in lock, budget of one crore was spent

इधर, चिकित्साल परिसर में बनी कोविड लैब भी स्टाफ की वजह से बंद कर दी गई है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर प्रतिनियुक्ति पर चिकित्सकों और चिकित्सा कार्मिकों को वहां से हटाकर उनके मूल स्थानों पर भिजवा दिया गया है। इस कोविड लैब को लेकर लोगों ने शिकायत की है कि फिर से कोरोना की दस्तक जयपुर तक हो चुकी है। ऐसे में कोविड लैब को बंद करना उचित नहीं हैं। लेकिन चिकित्सालय प्रबंधन को सरकार के आदेश का इंतजार हैं। इसके बाद ही यह लैब शुरू हो पाएगी।

Medical facility closed in lock, budget of one crore was spent इस संबंध में कार्यवाहक पीएमओ डा.पवन सैनी ने बताया कि कोरोना रोगियों की संख्या कम हुई तो कोविड अस्पताल को बंद कर दिया गया था। इसमें कोविड आईसीयू भी शामिल है। यह आईसीयू आमजन के लिए खोला जा सकता है, इसके लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। इस संबंध में सरकार से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। कोरोना के संबंध में पाबंदियां हटाने पर कोरोना की जांच कोई नहीं करवा रहा है, ऐसे में कोविड लैब बंद की गई है। फिर से जरूरत पड़ी तो चालू करवाएंगे। सीसीयू वार्ड में चार बैड है, कोरोना की वजह से बंद किया था। अब फिर से चालू कराने के लिए उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें