SriGanganagar पेंशन के लिए पुरुष हो रहे बूढ़े, महिलाएं बन रही परित्यक्ता

श्री गंगानगर Published: April 10, 2022 12:18:06 am

श्रीगंगानगर. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुरुष समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, वहीं महिलाएं परित्यक्ता या विधवा बन कर पेंशन का लाभ ले रही हैं। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में यह लोचा सामने आने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव ने सभी जिला कलक्टरों को उनके अधीन जिलों में अनुचित तरीके से पेंशन लेने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ऐसे प्रकरणों में कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले ई-मित्र संचालकों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज करवाए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता नहीं होने के बावजूद बहुत से लोग पेंशन का लाभ लेने को लालायित रहते हैं। इसके लिए कम आयु होने के बावजूद वह लोग ई-मित्र केन्द्रों के संचालकों के साथ सांठ-गांठ कर षडयंत्र पूर्वक जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा (विशेषकर आयु संबंधी दस्तावेज ) में छेड़छाड़ कर बूढ़े बनते हैं और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने लगते हैंं।

महिलाओं के मामले में मिथ्या सूचना देकर वैवाहिक स्थिति में गैर कानूनी तरीकों से परिवर्तन करवाकर विधवा या परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ उठाने के मामले सामने आए हैं।

अनुचित तरीके अपना कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने का मामला सामने आने पर संबंधित उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी ऐसे आवेदकों और उनके आवेदन तैयार करने वाले ई-मित्र केन्द्र संचालकों के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे।

साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से जारी परिपत्रों के अनुसरण में ऐसे ई-मित्र केन्द्रों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। जिन लोगों ने अनुचित तरीके से पेंशन योजनाओं का लाभ लिया है उनसे भुगतान की गई पेंशन राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली जाएगी।

इस बीच, अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता कमला अलारिया ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव के आदेश की पालना में जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों, तहसीलदारों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को अनुचित तरीके से पेंशन का लाभ लेने का मामला सामने आने पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

