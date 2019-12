परिजनों से मिली पूजा तो फूट पड़े खुशी के आंसूÇU

परिजनों से मिली पूजा तो फूट पड़े खुशी के आंसू

Missing woman sent to her home : दुख निवारण आश्रम के प्रयास से शनिवार को करीब चार माह से लापता महिला अपने परिजन से मिल सकी। महिला के मिलने पर परिजन के खुशी के आंसू निकलने लगे। उन्होंने आश्रम सेवादारों के प्रयास की प्रशंसा की।