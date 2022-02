मॉक ड्रिल: शिवपुर हैड पर बस नहर में गिरी, कइयों के मरने की सूचना ने दौड़ाया

Mock drill: Bus fell into canal at Shivpur head, information about death of many rushed- कइयों के मरने की सूचना ने कलक्टर, एसपी सहित अधिकारियों को दौड़ाया

श्री गंगानगर Published: February 23, 2022 07:12:10 pm

श्रीगंगानगर. पुलिस प्रशासन ने हादसे के बाद मौके पर आपात सेवाओं का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की। पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे जिले में यह सूचना भिजवाई गई कि भारत पाक सीमा एरिया में पंजाब से आने वाली गंगनहर के शिवपुर हैड पर यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई। इस सूचना को सुनते ही पुलिस और आपात सेवाओं में एकाएक खलबली मच गई।

मॉक ड्रिल: शिवपुर हैड पर बस नहर में गिरी, कइयों के मरने की सूचना ने दौड़ाया

यहां तक कि जिला कलक्टर रुक्मिणी रियार स्याग और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित अफसरों की टीमें मौके पर पहुंचे। वहां जिला विशेष शाखा की ओर से घटना स्थल पर आने वाले प्रत्येक वाहन और संबंधित विभाग व उनकी टीम की टाइमिंग अंकित की।

जिला विशेष शाखा के सीआई बलवंत सिंह ने बताया कि अधिकारियों के अलावा दमकल, पुलिस और अन्य आपात सेवाओं की टीमें पहुंची। इसके अलावा राजकीय जिला चिकित्सालय में घायलों को लाने की सूचना पीएमओ डा.़बलदेव सिंह को दी गई तो उन्होंने तीन चिकित्सको की टीम, ब्लडबैक, नर्सिग स्टाफ और एमरजेंसी कक्ष में चिकित्सा कर्मियों को अलर्ट किया। यहां तक कि स्ट्रेचर आदि बंदोबस्त किए गए।

शिवपुर हैड जिला मुख्यालय से करीब 23 किमी दूर पर स्थित हैं। इस हैड पर बस के नहर में गिरने की सूचना पर एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पंवार, एडीएम सिटी कमला अलारिया, जिला परिषद सीईओ आईएएस मुहम्मद जुनैद, उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह रतनू के अलावा हिन्दुमलकोट सहित आसपास ग्रामीण एरिया के थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के कई अफसर पहुंचे।

इधर, इस घटना की सूचना देने के लिए विशेष शाखा ने सीएमएचओ डा.़गिरधारीलाल मेहरड़ा, एम्बुलैँस 108 व 102 को कॉल की लेकिन यह कॉल अटैण्ड नहीं की। हालांकि पुलिस थाने से सूचना मिलने पर सबसे अंत में एम्बुलैँस पहुंची। दमकल की गाडि़यां भी देरी से आई।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें