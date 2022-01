जोनल प्लान लागू होने से बरसेगा धन, भरेगा खजाना

Money will rain due to implementation of zonal plan, the treasury will be filled- शहर में बनेंगे ढाई हजार भूखंडों के पट्टे, नगर परिषद को होगी 120 करोड़ की आय.

श्री गंगानगर Published: January 31, 2022 01:14:15 pm

श्रीगंगानगर. लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही नगर परिषद का खजाना अब एकाएक भर जाएगा। जोनल प्लान अब अंतिम चरण में हैं। इसके फाइनल होते ही ब्लॉक एरिया के भूखंडधारकों को आवासीय और व्यावासायिक मिश्रित पट्टे मिलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ब्लॉक एरिया के 1200 भूखंड, अग्रसेननगर के प्रथम स्कीम में 1000 भूखंड और पुरानी धानमंडी के 65 दुकानों को पट्टे जारी करने से करीब 120 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकेगा। इसके लिए बकायदा नगर परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबकुछ ठीक रहा तो नए वित्तीय वर्ष में पट्टे बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ब्लॉक एरिया में करीब 1200 ऐसे भूखंड हैं जहां आवासीय मकानों में दुकानें खुल चुकी है और कई निर्माणाधीन हैं। लेकिन इनका मालिकाना हक नहीं हैं। पांच रुपए स्टांप पर खरीद फरोख्त हुए इन भूखंडधारकों को पट्टे देने के लिए भू उपयोग परिवर्तन जरुरी था, इस कारण नगर परिषद नियम कायदों में उलझकर पट्टे नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब जोनल प्लान से एक एक भवन को स्कैन किया गया है।

इसके आधार पर मिश्रित पट्टे बन सकेंगे। इसमें आवासीय और कॉमर्शियल दोनों होंगे। ज्यादातर लोगों ने अपने मकानों के अंदर दुकानें बना ली है और किराया वसूल रहे है लेकिन इसका फायदा नगर परिषद को नहीं मिल रहा था। इस बीच, अग्रसेनगर प्रथम स्कीम में करीब 1000 भूखंडधारकों को अब तक पट्टे नहीं मिले हैं। पहले इस कॉलोनी के पट्टे भारतीय गृह निर्माण समिति की ओर से आवंटित किए जाते थे लेकिन बाद में इस समिति से यह अधिकार हट दिया गया।

इस दौरान एक हजार भूखंड धारकों को मास्टर प्लान के अनुरुप पट्टे देने से नगर परिषद ने इंकार कर दिया। परिषद प्रशासन का कहना था कि मास्टर प्लान की बजाय समिति के तत्कालीन पदाधिकारियों ने अपने हिसाब से पट्टे बना दिए। सडक़ मार्ग को भी भूखंड बनाकर बेच डाले।

इस मुद्दे पर पार्षद ओम प्रकाश मित्तल ने प्रमुख से उठाया तो अब नगर परिषद ने दुबारा सर्वे कर ले आऊट प्लान तैयार किया हैं। अब वंचित रहे एक हजार भूखंड धारकों को पट्टे मिल पाएंगे।

इधर, पुरानी धानमंडी के एक सौ दुकानों के आगे पिड़ों को बेचान करने के लिए अब नगर परिषद के खजाने में करीब 54 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकेगा। इस धानमंडी में 100 में से 35 दुकानों के पिड़ों का आवंटन पहले हो चुका है लेकिन लीज के रूप में अब छह करोड़ रुपए मिल पाएंगे।

वहीं शेष 65 पिड़ों के एवज में 48 करोड़ रुपए का राजस्व नगर परिषद के खजाने में आएगा। पहले इस धानमंडी के पिड़ों के आवंटन को लेकर डीएलबी ने रोक लगा दी थी लेकिन जयपुर में राज्य स्तरीय एम्पायर्ड कमेटी की बैठक में इस पर आवंटन प्रक्रिया शुरू करने मुहर लग चुकी है। वर्ष 1980 तक धानमंडी संचालित होती थी लेकिन यह शिफ्ट हो चुकी हैं।

