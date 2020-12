नगर पालिका चुनाव: सादुलशहर और पदमपुर के विजयी पाषज़्दों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का दबदबा

Municipality elections: more women dominated than men in Sadulshahar and Padampur- आठ पालिकाओं के 210 वाडोज़् में 126 पुरुष और 84 महिलाएं पाषज़्द निवाज़्चित.