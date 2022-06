SriGanganagar आ​खिरी साबित हुई एमएससी की परीक्षा, रास्ते में खड़ा था काळ

श्री गंगानगर Published: June 17, 2022 05:46:57 pm

श्रीगंगानगर। अनूपगढ़ के तीन दोस्त यहां जिला मुख्यालय पर एमएससी की परीक्षा देकर वापस कार में सवार होकर अनूपगढ़ जा रहे थे कि रास्ते में समेजा कोठी और गांव 73 एनपी के बीच बोलेरो से जा टकराई। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बोलेरो एकाएक पलट गई। कार सवार तीन में से दो दोस्तों की मौत हो गई जबकि तीसरे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बोलेरो सवार दस जनों को पहले रायसिंहनगर अस्पताल लेकर गए और वहां से तीन जनों को यहां रैफर किया है। मृतकों में अनूपगढ़ वार्ड 35 निवासी नवरोज सोनी पुत्री रोमी राज और अनूपगढ़ का ही रियाज अली पुत्र रोजम अली था। इन दोनों के साथ तीसरा दोस्त दिव्यांश था जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इधर, बोलेरो सवार घायल चूनावढ़ निवासी मनीराम नायक पुत्र कृष्णलाल, धापी देवी पत्नी सतपाल, सुमन को यहां चिकित्सालय के लिए भर्ती कराया गया है। इस बीच, समेजा कोठी पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। रियाज अली की मां और पिता दोनों एक परिचित के साथ यहां अस्पताल परिसर में पहुंचे तो आपातकालीन कक्ष में बैठे नर्सिग कर्मियों ने घायलों को मेल सर्जिकल वार्ड में भती होने की बात कही। लेकिन मां तो मां होती है उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो चुका था और वह जैसे ही मेल सर्जिकल वार्ड में अपने बेटे की तलाशने लगी। रियाज के पिता को उसके साथ आए परिचित के माध्यम से अनहोनी की सूचना उस समय दी गई जब वह वापस चिकित्सालय के बाहर आने लगा। बाहर आकर वह विलाप करने लगा। इस बीच दौड़ती हुई रियाज की मां भी बाहर तो एक ही बात बोलने लगी कि एक बार रियाज का दीदार तो करवा दो। मुझ से क्यों झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर वहां खड़े एम्बुलैंस के चालक, नर्सिग कर्मी और अन्य लोग सांवत्ना देने लगे। घायल मनीराम ने बताया कि उसके बड़े भाई की बड़ी लड़की गांव 9 एलपी ब्याही हुई है। दोहती के जन्म होने की खुशी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसके सा थ सुखराम, सुभाष, धापी, सुमन, गोरांदेवी आदि परिवार के करीब दस से ग्यारह जने गांव की बोलेरो जीप किराए पर लेकर गए थे। करीब पांच बजे वापस आ रहे थे। बोलेरो जीप में सभी सदस्य खुशी का इजहार करने के लिए डैक् पर बज रहे गाने में मस्त हो गए थे। फिर जोर से झटका लगा तो पता ही नहीं चला कि दुर्घटना हुई है या नहीं। होश आया तो यहां अस्पताल में खुद को देख रहा हूं।

यही हाल मृतक नवजोत सोनी के मां का था। वह बार बार विलाप कर रही थी कि कोई तो बताओ मेरे बेटे का कसूर क्या था। किस गुनाह की यह सजा दी है भगवान ने। मृतक के पिता रोमीराज भी विलाप करने लगे। उन्होंने हिम्मत जताते हुए चिकित्सालय परिसर में मृतक रियाज के पिता के पास जाकर गले मिलकर अपने गम का इजहार किया। मृतकों के दोनों के पिता की इस कदर टूटने और विलाप करते देख लोग भी अपने आंखों के आंसूओं को रोक नहीं पाए। पढ़ना जारी रखे

