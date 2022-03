तंज कसा: कलक्टर से बड़े हो गए नगर परिषद आयुक्त

श्री गंगानगर Updated: March 26, 2022 12:32:14 am

श्रीगंगानगर . Sriganganagar Municipal Council Board पिछले बारह साल बाद नगर परिषद बोर्ड की करीब सवा तीन घंटे लंबी बजट बैठक हुई। पार्षदों की खींचतान और आयुक्त पर छींटाकशी के बीच नए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लग गई। यह बैठक सुबह ठीक ग्यारह बजकर सात मिनट पर शुरू हुई और दोपहर करीब दो बजकर 18 मिनट पर समाप्त हुई।

हर पार्षद को अपने वार्ड की समस्या उठाने का मौका मिला। वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के अधिकांश पार्षदों ने शहर में स्ट्रीट लाइट खराब रहने, लोगों को पट्टे देने के लिए बार बार चककर कटवाने के लिए नगर परिषद स्टाफ को पाबंद करने, आवारा श्वानों की धरपकड़ तेज करने और सीवर ठेका कंपनी की मनमर्जी पर अंकुश लगाने की मांग को प्रभावी ढंग से उठाया।

वार्ड दो के पार्षद अनूप सिंह बाजवा ने बैठक शुरू होते ही तंज कसा कि आयुक्त सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में नियमित रूप से नहीं बैठते। शाम साढ़े चार बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक ऑफिस में आते है। कलक्टर पूरे जिले की मॉनीटरिंग के साथ साथ सुबह से लेकर शाम तक लोगों की फरियाद भी सुनते हैं। लेकिन हमारे आयुक्त कलक्टर से बड़े हो गए हैं।

खुद कुर्सी पर बैठते नहीं, इस कारण लोग अपनी अतिक्रमण या अन्य शिकायतों को लेकर भटकते है। यह मनमर्जी नगर परिषद की छवि को धूमिल कर रही हैं।

वहीं सभापति करुणा चांडक ने शहरहित में जन समस्याओं को उठाने के लिए पार्षदों की हौंसला अफसाई की। आयुक्त सचिन यादव ने हर समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। आयुक्त का कहना था कि पर्यटन के लिए इलाके में बढ़ावा देने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में शहर के सौन्दर्यीकरण और निर्माण कार्यो पर करीब 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

इसमें सेल्फी प्वांइट बनाना भी शामिल हैं। वहीं कचरा निस्तारण करने के लिए चक 6 जैड में नगर परिषद की साढे बारह बीघा भूमि पर ठोस कचरा प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट पर साढ़े चार करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। वहीं नगर परिषद भवन जर्जर हो चुका है, इस जगह नए भवन का निर्माण कराया जाएगा।

तीन मंजिला भवन निर्माण के लिए चार करोड़ रुपए का बजट ख्र्च किया जा सकेगा। आयुक्त ने बताया कि ग्राउण्ड $फलोर पर पार्किग स्थल बनेगा। दूसरी मंजिल पर पब्लिकडिलिंग वाली शाखाओ होगी। वहीं तीसरी मंजिल पर सभापति और आयुक्त के चैम्बर बनेंगे। इसके अलावा डेढ़ सौ लोगों के लिए सभागार बनाया जाएगा।

शहर की सफाई व्यवस्था के सुधार पर साढ़े 11 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा।

वार्ड 15 के पार्षद रोहित बागड़ी को पहली बार बोलने का मौका मिला। उसने आयुक्त से कहा कि आप मेरी समस्या को नोट मत करो सिर्फ जवाब दो। वार्डो में सडक़ बनाने के लिए जेईएन, एईएन, एक्सईएन ऑफिस में बैठकर अस्टीमेंट बना देते हैं। जबकि निर्माण स्थल पर बड़े बड़े गडढे होते है।

उपसभापति लोकेश मनचंदा ने भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए कहा कि बीस बीस लाख रुपए के हर वार्ड में निर्माण कार्य हुए थे।

लेकिन उनके वार्ड में महज चार लाख रुपए का काम हुआ लेकिन भुगतान बीस लाख रुपए का उठाया गया। इसकी जांच अब तक नहीं हो पाई हैं। पट्टे जानबूझकर नहीं बनाए जा रहे है, क्या हमारा वार्ड यूक्रेन और रूस में आता है क्या। नगर परिषद में दलाल सक्रिय है, दलालों की ओर से तैयार की गई फाइलो पर पट्टे बनते है जबकि वार्डवासियों की फाइलें ही गुम हो रही हैं। शहर के लोग मायूस होकर नगर परिषद से वापस लौटते हैं, जिम्मेदार अफसर सुनते नहीं। यह सुनकर आयुक्त ने जांच का आश्वासन दिया।

शहर में स्ट्रीट लाइट खराब रहने पर पार्षद एकमत दिखे। पुरानी आबादी में लाइनमैन को निलम्बित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। वार्ड 64 के पार्षद बाबूलाल निर्वाण का कहना था कि उनके वार्ड में दिन में स्ट्रीट लाइट ऑन रहती है लेकिन रात को ऑफ। टाइमर का रिमोट किसके पास है, यह पहेली बनी हुई हैं। वार्ड 20 की शांति देवी मिडढा बोली कि लाइट तो ठीक करवाओ बस।

वार्ड 44 के रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि पट्टे की फाइलें नगर परिषद से गायब हो गई हैं। वार्ड 45 की पुष्पा कुलचानियां का कहना था कि अग्रसेननगर चौक पर मुख्य नाले का निर्माण छह माह से अतिक्रमण की वजह से अटका हुआ हैं।

बरसात हुई तो पानी निकासी की समस्या फिर आएगी। वार्ड 47 के कृष्ण कुमार के अनुसार श्वानशाला में पशु चिकित्सक भी नियुक्ति हो। वार्ड 48 के ओमी मित्तल बोले कि कुत्तों की धर्मशाला तो खोल दी है, उसमे सारे कुत्ते ही रखना। हर वार्ड पार्षद बीस कुत्तों के खाने की व्यवस्था कर देंगे।

वार्ड 50के प्रियक भाटी ने इंदिरा वाटिका में वातानुकूलित शौचालय की सार संभाल में सुधार करने और मॉनीटरिंग करने का प्रस्ताव रखा। गगन पथ की डिवाइडरों का पुननिर्माण कराने की मांग की।

वार्ड 54 के लोकेश सिहाग, वार्ड 57 की लक्ष्मी, वार्ड 58 के अक्षय डागला आदि ने नशे पर अंकुश लगाने और चौक चौराहों के अलावा वाडो की मुख्य रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया। सिहाग ने छजगिरिया मोहल्ले में अवैध ह्डडारोड़ी हटाने की मांग भी रखी।

