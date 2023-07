फिल्म दृश्यम की तर्ज पर मर्डर, शव को सतुलज नदी में फेंका

श्री गंगानगरPublished: Jul 28, 2023 10:48:31 pm

फिल्म दृश्यम की तर्ज पर मर्डर, शव को सतुलज नदी में फेंका

श्रीगंगानगर। चूनावढ़ थाना क्षेत्र गांव 9 एम एल लठ्ठांवाली में प्रेम प्रसंग करना एक युवक को महंगा पड़ा। वहीं प्रेमिका के भाईयों और परिजनों ने फिल्म दृश्यम की तर्ज पर प्रेमी बने इस युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड को छुपाने के लिए शव पंजाब के हरिके बांध पर जाकर वहां सतुलज नदी में फेंक दिया। इस नदी का बहाव क्षेत्र पाकिस्तान जाता हैं। पुलिस को आशंका है कि यह शव नदी में बहता पाकिस्तान गया होगा। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर, गांव में लापता युवक के परिजनों ने चूनावढ़ पुलिस को अनहोनी की सूचना दी लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण अमरजीत चावला ने इस मामले की जांच शुरू की तो गांव 9 एम एल लठ्ठावाली निवासी करीब 26 वर्षीय सोनू कुम्हार पुत्र रखाराम के सात जुलाई को लापता होने की जानकारी मिली। जांच अधिकारी ने युवक सोनू के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। वहीं सोनू के परिजनों ने गांव के पास बनी ढाणी में रहने वाली टीना पुत्री रणवीर जाट के संग प्रेम प्रसंग होने की बात कही। इस कथित प्रेमिका के भाईयों भरत, अंकेश उर्फ अंकित, सूरजभान आदि ने सोनू को पहले धमकाया और अगले रोज सात जुलाई को किसी तरह से उसे नाईवांला चक के पास बुलाकर अपनी कार में जबरदस्ती उठाकर ले गए। जांच अधिकारी ने बताया कि युवक सोनू को चक महाराजका में प्रेमिका के भाई भरत के दोस्त सहजप्रीत सिंह की ढाणी में बंधक बनाया और वहां सोनू की हत्या कर दी गई। इस शव को एक वाहन की डिग्गी में रखा और तीन वाहनों के साथ प्रेमिका के परिजन पंजाब के हरिके बांध पहुंचे और वहां सतलुज नदी में फेंक दिया। इस युवक के शव के बारे में पड़ताल की जा रही हैं।

पुलिस ने जब आरोपियों से युवक सोनू के बारे में पूछताछ की तो पहले अनभिज्ञता जाहिर की। फिर पुलिस ने अलग अलग कर आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो पूरी कहानी उगल दी। जांच अधिकारी चावला ने आरोपी ढाणी 8 एचएच दानीवाला निवासी 26 वर्षीय भरत पुत्र राजेन्द्र कुमार जाट, इसी गांव का 22 वर्षीय अंकेश उर्फ अंकित पुत्र रणवीर जाट, इसी ढाणी का रहने वाला तीस वर्षीय सूरजभान पुत्र लक्ष्मीनारायण जाट को गिरफ़्तार किया। तीनों आरोपियों ने स्वीकारा कि अपहरण करने के बाद सोनू की हत्या कर दी। शव को ठिकाना लगाने के लिए पंजाब में सतुलज नदी में फेंक दिया। अदालत से पांच दिन का रिमांड हासिल कर पूरे प्रकरण की पड़ताल तेज की हैं।

जांच अधिकारी के अनुसार पूरे हत्याकांड में नौ आरोपियों की भूमिका सामने आई है। इसमें तीन जने गिरफ़्तार किए गए है जबकि सात अन्य आरोपियों को काबू करने के लिए दबिश दी जा रही हैं। इसमें घमूड़वाली थाना क्षेत्र गांव 38 एलएनपी निवासी हर्षप्रीत सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह जटसिख, गांव 11 जी छोटी निवासी जगमीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जटसिख, गांव 25 एमएल निवासी जशनदीप सिंह पुत्र जगदेव सिंह जटसिख, गांव सारणांवाली 5 जी छोटी निवासी प्रदीप कांटिया पुत्र कालूराम जाट, 6 एलएनपी कुंडलावाला गांव निवासी दीपक कुमार कुम्हार और चक महाराजका निवासी सहजप्रीत सिंह पुत्र गुरुराज सिंह जटसिख की भूमिका सामने आई है।

गांव लट़्ठांवाली निवासी सोनू कुम्हार मार्बल का मिस्त्री था। वह दिहाड़ी पर रोजाना गांव 20 जैड के पास निर्माण कार्य स्थल पर आवाजाही मोटरसाइकिल पर करता था। करीब दो साल पहले उसकी शादी हुई थी, एक साल बाद उसके एक बेटा भी हुआ। लेकिन पत्नी प्रियंका से अनबन होने के कारण वह अपनी पीहर चली गई। इन दोनों के बीच तलाक संबंधित प्रकरण भी चल रहा है। ऐसे में सोनू का गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग हो गया। सोनू के परिजनों के अनुसार पिछले साल दिसम्बर में सोनू और उसकी प्रेमिका श्रीगंगागनर आए और स्टांप पेपर पर लीव इन रिलेशन से संबंध होने की लिखित में प्रक्रिया अपनाई। लेकिन प्रेमिका अपने परिजनों को सामान्य हालात होने के बाद यह राज बताने वाली थी। लेकिन सोनू के एक दोस्त ने सोनू के मोबाइल फोन में प्रेमिका की फोटो देखकर प्रेमिका के भाईयों तक यह सूचना लीक कर दी। इन परिजनों का यह भी कहना है कि नौ जुलाई को जब सोनू के घर पर एक कार में तीन युवक आए और अपने मोबाइल से सोनू की मां से बात कराई तो अलमारी में रखे स्टांप और पेन ड्राइव आदि सामान लेकर गाली गलौज करते हुए वापस चले गए। तब यह आंशका बनी कि सोनू के साथ अनहोनी हो सकती है। लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि आरोपियों ने सोनू का एक तरफा इश्क की बात कही लेकिन पुलिस ने इसकी तस्दीक भी कराई है।

सीओ ग्रामीण चावला ने बताया कि लटठांवाली गांव के युवक सोनू का इसी गांव के पास ढाणी में रहने वाली टीना देवी पुत्री रणवीर जाट के साथ प्रेम संबंध होने की पुष्टि हुई है। इससे नाराज इस युवती के परिजनों ने सोनू का 7 जुलाई काे अपहरण कर 9 जुलाई तक बंधक बनाने और हत्या के बाद दो दिन तक शव को कार में घूमते रहे। 11 जुलाई काे शव काे हरि के बैराज जाकर सतलुज नदी में पाकिस्तान की तरफ जा रहे पानी में फेंक दिया था। इस संबंध में सोनू कुम्हार के चाचा हीरालाल टाक ने 19 जुलाई काे संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।