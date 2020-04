श्रीगंगानगर के खेतों में संकट के मोचक बने पड़ौसी

Neighbors become distress in the fields of Sriganganagar- लॉक डाउन में मजदूर नहीं मिलने पर खेत पड़ौसियों की मदद से हो रही है फसल कटाई.