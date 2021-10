श्रीगंगानगर में नई कोर्ट बिल्ंिडग मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट: जस्टिस गर्ग

New court building in Sriganganagar is my dream project: Justice Garg- हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग और इन्द्रजीत सिंह ने नई कोर्ट बिल्डिंग के लिए किया भूमि पूजन और शिलान्यास.