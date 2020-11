श्रीगंगानगर की राजनीतिक में नए समीकरण: चांडक के खिलाफ भाजपा और विधायक गुट के पार्षद लामबंद

New equations in Sriganganagar's political: BJP and MLA faction councilors mobilize against Chandak- आयुक्त प्रियंका बुडानिया पर टिप्पणी किए जाने पर प्रतिपक्ष नेता बबीता गौड़ की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव पारित