रैक के अभाव में अटकी नई रेल सेवाएं, यात्री हो रहे परेशान

new rail Services stuck due to lack of racks... क्षेत्र के रेल यात्रियों को अमृतसर व जम्मू के लिए नई रेल सेवाओं के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जिससे क्षेत्र के रेल यात्री मायूस नजर आ रहे हैं। इन ट्रेनों को श्रीगंगानगर वाया लूप कैनाल होते हुए चलाने की योजना भी है। इस संबंध में नागरिकों ने मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन प्रेषित कर रेल सेवाओं को जल्द संचालित करने की मांग भी की है।

यह रेलगाडिय़ां हैं प्रस्तावित

जानकारी के अनुसार रेलवे मंत्रालय की ओर से करीब दो माह पूर्व बीकानेर से अमृतसर के लिए नई रेल सेवा तथा बठिण्डा से चलने वाली जम्मूतवी बठिण्डा एक्सप्रेस का जोधपुर तक विस्तार करने को मंजूरी दी गई थी।

वर्तमान में क्षेत्र से अमृतसर एवं व्यास के लिए कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। श्रद्धालुओं को इन पवित्र स्थानों पर जाने के लिए अन्य शहरों से ट्रेनें अथवा बसें पकडऩी पड़ती है। जो कि उनके समय और जेब दोनों पर भारी पड़ता है। ऐसे में बीकानेर अमृतसर एक्सप्रेस तथा जम्मूतवी बठिण्डा एक्सप्रेस का जोधपुर तक विस्तार होने से क्षेत्र की अमृतसर एवं व्यास से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार इन ट्रेनों को वाया लूप कैनाल होते हुए चलाने की योजना है। रेलवे की ओर से ट्रेनों के संचालन को लेकर समस्त औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। लेकिन रेलवे के पास अतिरिक्त रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण दोनों ट्रेनों का संचालन फिलहाल अटका हुआ है।

जल्द चलें नई ट्रेंने

नागरिक संघर्ष समिति रेल ने भी शुक्रवार को स्टेशन अधीक्षक को मंडल रेल प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपकर नई रेल सेवाओं का संचालन शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। समिति संयोजक लक्ष्मण शर्मा व सचिव मदन ओझा के नेतृत्व में नागरिकों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि रेलवे मंत्रालय की ओर से बीकानेर अमृतसर के बीच नई ट्रेन तथा जम्मूतवी बठिण्डा एक्सप्रेस का जोधपुर तक विस्तार करने की घोषणा की गई थी लेकिन अब तक यह ट्रेनें नहीं चली हैं। जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।

साथ ही समिति ने ज्ञापन में बताया कि हरिद्वार जाने वाली रेलगाड़ी में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए हमेशा लंबी वेटिंग चलती है। रेल मंडल द्वारा अंबाला में गाड़ी के दो भाग कर दिए जाते हैं। इसके बजाय हरिद्वार के लिए पूरी ट्रेन का संचालन होना चाहिए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। नागरिकों ने रेलवे स्टेशन पर हटाए गए पुराने फुटओवर का भी पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है। संघर्ष समिति ने मांगों का समाधान जल्द नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रतिनिधिमंडल में ओम राजपुरोहित, इंद्रसेन गोदारा, बरकत अली, विमल सिंह, चेतन सोनगरा, महावीर भोजक, नरपतसिंह परिहार, राधेश्याम उपाध्याय आदि मौजूद थे।