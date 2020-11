रंगीन कुर्सियों और स्ट्रीट लाइट खरीद में घोटाले के बावजूद एक्शन नहीं

No action despite scandal in buying colored chairs and street lights- जिला परिषद प्रशासन ने तत्कालीन सरपंचों से रिकवरी के लिए नहीं किए प्रयास