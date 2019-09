उपचार के अभाव में दम तोड़ते मवेशी

No Facility of Treatment for animals : टिब्बा क्षेत्र के अधिकांश पशु चिकित्सालयो में चिकित्सक नही होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।