सात पीएचसी पर तीन माह से नहीं गुंजी किलकारी

-एक दर्जन पीएचसी में दो से पांच प्रसव हुए तीन माह में

श्रीगंगानगर.श्रीगंगानगर जिले में 54 पीएचसी में सात पीएससी में पिछले तीन माह (three months) से किलकारी तक नहीं गुंजी है। इनमें पीएचसी 61 एफ, धनूर,चानणधाम,फकीरवाली,जलौकी, जौगीवाला व बख्तावरपुरा पीएचसी शामिल है। जहां पर प्रसव करवाने के लिए लैबर रूप,नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टर तक नियुक्त कर रखा है। सरकार इन पर लाखों रुपए की राशि खर्च कर रही है। इसके बाजवूद इन पीएचसी पर प्रसव (deliveries) एक भी नहीं हुआ है। डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ प्रसूता को सीएचसी या जिला चिकित्सालय में रेफर कर देते हैं। इस कारण यहां पर प्रसव नहीं हो रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हर सब सैंटर पर तीन प्रसव,पीएचसी पर दस व सीएचसी पर 30 प्रसव हर माह करवाने का लक्ष्य तय कर रखा है। लेकिन इन पीएचसी पर नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टर प्रसव करवाने में कोई ज्यादा रूचि ही नहीं दिखा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीगंगानगर जिले में अप्रेल,मई व जून माह में 6 हजार 111 प्रसव हुए हैं जबकि जिला चिकित्सलाय में तीन माह में 919 प्रसव हुए हैं। जीअरो से पांच तक पहुंच पाए--सात पीएचसी में तीन माह में एक भी प्रसव नहीं हुआ है। चार पीएचसी में तीन माह में दो-दो प्रसव हुए हैं। इनमें गुलाबेवाला में दो, पनीवाली में दो,बनवाली में दो,लखाहाहम दो पीएचसी शामिल है। जबकि उड़सर में तीन, लाधुवाला में तीन,हाकमाबाद में तीन,खरला में चार,राजपुरा चार, दुल्लापुर कैरी चार,आरायण चार, दइदासपुरा में चार,जलौकी में पांच,मौरजंड में पांच और कोनी,बाजूवाला में आठ, मम्मड़ में दस,पीाएचसी में 11 प्रसव व नाहरांवाली में 13 ही तीन माह में हुए हैं। कुछ ने लक्ष्य (No more than) प्राप्त किया,कुछ दूर रहे--प्रसव करवाने के लिए सीएचसी पर प्रति माह दस का लक्ष्य है। इसमें कुछ पीएचसी ने लक्ष्य प्राप्त किया है जबकि कुछ दूर ही रही है। अपूपगढ़ क्षेत्र में पीएचसी 12 जबी 49,बांडा ( sriganganagar hindi news) कॉलोनी, 17,गोमावाली 36,जैतसर 76,कमराणिया 21,रामसिंहपुरा 82 औ सुखचैनपुरा में 19 प्रसव हुए हैं। श्रीगंगानगर में 17 जैड में 15,18 जीजी में 21,पांच एलएल में लैबर रूम ही नहीं,हिंदुमलकोट में 48,ख्यालीवाला 42,मिर्जेवाला में 17 और महियांवाली में 30 प्रसव हुए हैं। घड़साना ब्लॉक में पडऱोडा में 43,365 आरडी 146,रोजड़ी में 151,बींझबायाला में 15,घमूडंवाली में 32,मांझूवास में 19 प्रसव हुए हैं। रायसिंहनगर ब्लॉक में डाबला में 14,गंगूवाला में 14 में प्रसव ही हुए हैं। सादुलशहर में चक महाराजका में 14,डूंगरसिंहपुरा में 46, बीरमाना में 75,ढाबा में 52,सरदारगढ़ में 23,सोमासर में 61 व ठुकराना में 21 प्रसव हुए हैं।सीएचसी भी लक्ष्य से रही दूर--चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर सीएचसी को तीन माह में 90 प्रसव करवाने का लक्ष्य तय किया हुआ है जबकि इन सीएचसी की हालत पतली ही रही है। सीएचसी निरवाणा में दस,चूनावगढ़ में 30 ती,शिवपुर में 35,रिममलसर में 61,समेजा कोठी (rajasthan patrika news) में 37,लालगढ़ में 61,श्रीकरणपुर में 61,गजसिंसहपुर में 66 ही प्रसव हुए हैं। प्रति माह प्रसव का लक्ष्य सब सैंटर-03पीएचसी- 10सीएचसी-30 प्रसव का गणित जिले में तीन माह में प्रसव हुए-6111जिले में बीपीए परिवार की महिलाओं के प्रसव हुए-470राजकीय जिला चिकित्सलाय में तीन माह में प्रसव हुए-919---------जहां पर प्रसव नहीं हो रह हैं वहां के डॉक्टर व स्टाफ को नोटिस जारी कर पाबंद किया गया है और आगे की कार्रवाई सीएमएमएचओ स्तर पर की जा सकती है। डॉ.अजय कुमार सिंगला,आरसीएचओ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीगंगानगर। जिले में जिस पीएचसी,सीएचसी पर प्रसव नहीं करवा जा रहे हैं। वहां के स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरधारी लाल मेहरड़ा, सीएमएचओ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, श्रीगंगानगर।