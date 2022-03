श्रीगंगानगर में शहर की सरकार को मुद्दे सुनने का समय नहीं

नगर परिषद में पिछले सवा बारह सालों में बुलाई सिर्फ 29 बैठकें

श्री गंगानगर Published: March 24, 2022 12:20:53 am

श्रीगंगानगर। शहर की सरकार यानि नगर परिषद बोर्ड की बैठकों को लेकर पूरे शहर की नजर रहती हैं। शहर की जनसमस्याओं को उठाने के लिए पार्षद प्रभावी ढंग से अपने मुद्दे रखते हैं।

लेकिन नगर परिषद प्रशासन के रेकार्ड को देखा जाएं तो पिछले बारह साल चार माह के कार्यकाल में नगर परिषद बोर्ड की बैठके सिर्फ 29 ही बुलाई गई।

नगर पालिका एक्ट के अनुसार हर तीन माह में बोर्ड की बैठक जरूरी है लेकिन इसकी पालना कराने के लिए आयुक्त और सभापति या सत्ता पक्ष ने गंभीरता से नहीं लिया। नियमों के मुताबिक बारह साल चार माह में 37 बैठकें आयोजित होनी थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

करीब आठ बैठकें तय समय पर नहीं हो पाई। मौजूदा नगर परिषद बोर्ड के गठित हुए करीब 28 माह का समय बीत चुका है लेकिन अब तक सिर्फ चार बैठकें ही आयोजित हो पाई हैं। इसमें दो बैठकें तो बजट बैठक थी और एक आपात बैठक और एक साधारण सभा की बैठक हो पाई हैं।

अजय चांडक ने कराई सबसे अधिक बैठकें

नगर परिषद में पिछले सवा बारह साल में तत्कालीन सभापति अजय कुमार चांडक ने अपने कार्यकाल में 13 बैठकें आयेाजित कराई थी। चांडक का कार्यकाल 28 नवम्बर 2014 से 2 दिसम्बर 2019 तक रहा। इससे पहले दिवगंत सभापति जगदीश जांदू 26 नवम्बर 2009 से 30 मई 2014 तक करीब साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान 12 बैठकें हुई थी।

जांदू के इस्तीफा देने के बाद 30 मई 2014 से 27 नवम्बर 2014 तक करीब छह माह के लिए नियुक्त की गई सीता सोनी के कार्यकाल में एक भी बैठक नहीं हुई।

बोर्ड की बैठकों से गैर हाजिर रहते है पार्षद

नगर परिषद के मौजूदा बोर्ड की पहली बैठक 6 नवम्बर 2020 हुई। इस बजट बैठक में 65 निर्वाचित और पांच मनोनीत पार्षद कुल 70 में से 62 पार्षद ही उपस्थित हो पाए। शेष आठ पार्षद गैर हाजिर रहे। इसी प्रकार दूसरी बैठक आपात बैठक 9 नवम्बर 2020 को बुलाई गई। इसमें कुल 70 में से सिर्फ 39 पार्षद पहुंचे। वहीं तीसरी बैठक 24 मार्च 2021 को बजट के लिए बुलाई गई थी, इसमें पार्षदों ने उत्साह दिखाया। लेकिन 70 में से 4 पार्षद गैर हाजिर रहे। चौथी बैठक 11 नवम्बर 2021 को साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। तब तीन पार्षद और मनोनीत आने से बोर्ड में पार्षदों की संख्या 73 तक पहुंच गई। इसमें 73 में से 59 पार्षद ही हाजिर हो पाए।

