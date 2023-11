तब उठा था घोटाले का शोर, अब तक एक्शन नहीं

श्री गंगानगरPublished: Nov 02, 2023 01:11:01 pm Submitted by: surender ojha

noise of scam was raised then, no action till now- नगर परिषद में अनियमिताओं का खेल, डीएलबी तक पहुंचा मामला

श्रीगंगानगर में नगर परिषद का ऑफिस भवन

#Corruption नगर परिषद में विकास कार्यों की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया लेकिन जांच करने के बजाय सिर्फ औपचारिकताएं रही। पार्षदों ने सूचना के अधिकार कानून के तहत अलग-अलग मदों में की गई खरीद और इसके भुगतान के संबंध में जानकारियां जुटाई तो भ्रष्टाचार की परतें इतनी ज्यादा खुली कि यह मामला स्वायत्त शासन विभाग जयपुर तक पहुंच गया। डीएलबी के निर्देश पर ऑडिट टीम भी जांचने के लिए आई थी। इस टीम ने तब स्वीकारा था कि ऐसे कार्यों के लिए भुगतान करने में नगर परिषद के अधिकारियों ने देर नहीं की जिनका धरातल पर काम हुआ ही नहीं। इस खेल में चुनिंदा अधिकारी और ठेकेदारों की जुगलबंदी सामने आई।

कोटेशन के नाम पर इस खेल में सभापति को भी बाइपास कर दिया गया था तब सभापति ने मुख्यमंत्री से तत्कालीन आयुक्त आरएएस सचिन कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी लेकिन जांच अब तक नहीं हो पाई है। इधर, पार्षदों ने धरना प्रदर्शन कर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई या एससीबी से कराने की मांग दोहराई लेकिन राजनीतिक उठापटक के बीच यह मामला दबकर रह गया है। इस खेल में जिन ठेकेदारों ने अपना फायदा उठाया, उन्होने नगर परिषद से यूआईटी की ओर से रुख कर लिया। वहां ठेके लेकर पहले की तरह काम करने लगे है।

यहां योग्यता नहीं सिर्फ चाहिए एप्रोच

नगर परिषद में ठेकेदार बनने के लिए योग्यता नहीं एप्रोच चाहिए, इस वजह से कई ऐसे लोग भी ठेकेदार बनकर बहती गंगा में हाथ धो गए जिन्होंने कभी ठेकेदारी का काम नहीं किया। अफसरों और कार्मिकों ने ऐसे लोगों की ठेकेदारी पर आपत्ति तक दर्ज नहीं कराई। एसटीडी-पीसीओ संचालक ने भी ठेकेदार बनकर नगर परिषद की ओर से मिर्जेवाला रोड पर संचालित नंदीशाला में चारे की आपूर्ति तक करवा दी। पिछले साल पार्षदों की ओर से सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचना में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। पार्षदों का कहना था कि एक अप्रेल 2019 से 31 मार्च 22 तक 10 लाख 46 हजार 547 रुपए का भुगतान किया गया। ऐसे-ऐसे लोगों ने जानवरों का चारा सप्लाई कर दिया जिनका संबंध चारे और तूड़ी से दूर-दूर तक नहीं था लेकिन अनियमितताओं के इस खेल में जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे रहे।

आकस्मिक व्यय के नाम पर साफ किए 71 लाख रुपए

नगर परिषद प्रशासन ने महज एक साल की अवधि में आकस्मिक व्यय के नाम पर 71 लाख रुपए का बजट खपाने में परहेज नहीं किया। इस खेल में कई अफसर और कार्मिकों ने ठेके फर्मों से मिलीभगत कर नगर परिषद के स्टोर से कोटेशन और ऑफ लाइन टेंडर से यह राशि खजाने से निकलवाई। इसमें बताया गया कि 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 22 तक आकस्मिक व्यय के नाम पर 71 लाख 12 हजार 673 रुपए की राशि का भुगतान होने का दावा किया गया है। यह भुगतान एक दर्जन से अधिक ठेका फर्मों को किया। नगर परिषद के मौजूदा और सेवानिवृत्त हो चुके लेखा अधिकारियों ने दावा किया कि आकस्मिक व्यय बजट में प्रावधान किया गया है। इसे खर्च करने के लिए नगर परिषद के आयुक्त या सभापति या अन्य सक्षम अधिकारी अपने विवेक के अनुसार खर्च कर सकते है। इस मद से बजट खर्चे करने की पावर उसकी होती है जिसके पास नगर परिषद में वित्तीय अधिकार प्राप्त है।

कहां गए पार्को के डस्टबिन

शहर के अलग-अलग वार्ड पार्षदों ने गत वर्ष अपने-अपने वार्डों में पुराने निर्माण कार्यो की सूची खंगाली तो कई पार्कों के लिए बांटे गए डस्टबिन और नालियों की मरम्मत के नाम से बिल उठा लिया गया। इन पार्षदों ने लाखों रुपए के बजट का हिसाब-किताब और संबंधित ठेका फर्मों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 7 मार्च 22 को नगर परिषद ने अल्पकालीन निविदा सूचना जारी की थी कि वार्ड नम्बर 41, 43, 51 के विभिन्न पार्कों के लिए डस्टबिन क्रय किए जाने थे। इस संबंध में कार्यादेश फर्म मैसर्स केएल कामरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को अधिकृत किया गया था। लेकिन अब तक इस ठेका फर्म ने उसके वार्ड 43 में कोई भी डस्टबिन वितरित नहीं किया है। इस वार्ड के पार्षद ने आरोप लगाया कि जानबूझकर ठेका फर्म और नगर परिषद अफसरों की मिलीभगत से पूरा बजट उठा लिया गया।

नोटों की गणना पर खर्चे 78 हजार रुपए

नगर परिषद प्रशासन भले ही बजट को लेकर सरकार या डीएलबी से गुहार करें लेकिन नोटों की गणना के लिए बकायदा मशीन तक खरीद की है। इसके लिए नगर परिषद प्रशासन ने कश्मीरीलाल कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से 25 मार्च 22 को 78 हजार रुपए में यह मशीन क्रय की।

त्योहार एवं उत्सव के नाम पर बजट खर्चा

नगर परिषद ने त्योहार एवं उत्सव के नाम से कोटेशन जारी कर बजट पानी की तरह बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्च 2021 से मार्च 2022 तक महज एक साल की समय अवधि में नगर परिषद के स्टोर से कोटेशन के माध्यम से ठेकेदारों को आंख मींचकर बिल पास करने में तत्कालीन आयुक्त और अधिकारियों ने जमकर बजट उठाया। महज एक साल में कोविड के नाम पर 22 लाख 25 हजार 390 रुपए का भुगतान किया। वहीं इसी दौरान उत्सव एवं त्योहार के नाम से नगर परिषद ने गुपचुप तरीके से विभिन्न ठेकेदारों को 24 लाख 10 हजार 242 रुपए का भुगतान कर दिया।

बेजुबान जानवरों के नाम पर यूं खर्च डाला बजट

मिर्जेवाला रोड पर नंदीशाला की जगह श्वानशाला बनाने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने वाहवाही बटोरी लेकिन इस स्थल के पुनर्निर्माण और सुविधा देने के लिए खजाने को लुटाने जैसा काम किया। जिस ठेका फर्म को आवारा श्वानों की नसबंदी कराने का अनुबंध हुआ उसे तो अलग से बजट दिया ही इसके अलावा नंदीशाला से श्वानशाला में तब्दील कराने के एवज में लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए। नगर परिषद के रेकार्ड के अनुसार 28 मार्च 22 से लेकर 29 मई 22 तक श्वानशाला में पंखे लगाने पर 98 हजार रुपए का भुगतान, ऑपरेशन थिएटर पर 96 हजार, लोहे के जाल पर 98 हजार रुपए, बिजली फिटिंग 96 हजार, श्वानशाला में रंग रोगन पर 1,97,000 रुपए, लोहे का जाल लगाने पर करीब दो लाख, पानी फिटिंग कराने पर 98 हजार, श्वानशाला में भूमि को समतल करने पर 95 हजार, नंदीशाला में लोहे की जाल फिटिंग 1 लाख 96 हजार और श्वानशाला में सबमर्सीबल के लिए 90 हजार रुपए का बजट खर्च बताकर भुगतान किया।

स्ट्रीट लाइट दुरुस्त कराने पर खर्चे 41 लाख रुपए

नगर परिषद में ठेकेदारों और अफसरों की जुगलबंदी ने स्टोर से बिना टेंडर कराए स्ट्रीट लाइट और बिजली उपकरण खरीद के नाम पर महज एक साल की समय अवधि में सवा 41 लाख रुपए का बजट साफ कर दिया। इसमें चुनिंदा बारह ठेका फर्मों पर मेहरबानी की गई जबकि इसी समय अवधि में स्ट्रीट लाइट का ठेका इइएसएल कम्पनी को नई स्ट्रीट लाइट लगाने से लेकर रखरखाव का दिया हुआ था। इस ठेका कंपनी ने रखरखाव कार्य में देरी की तो अफसरों ने चंद लाइटों की स्थानीय स्तर पर खरीदारी के आदेश किए थे लेकिन टेंडर की बजाय सीधे कोटेशन के माध्यम से बाजार से खरीदा। इस पहलू को ठेकेदारों और स्टोर से जुड़े अधिकारियों ने कमाई का जरिया बना लिया। नगर परिषद के रेकार्ड में एक अप्रेल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक समय अवधि में नगर परिषद के स्टोर से कोटेशन के आधार पर विद्युत कार्य के संबंध में ठेके फर्मों को भुगतान का ब्यौरा दिया गया है। इसमें बारह ठेका फर्मों पर जमकर दरियादिली दिखाई है।