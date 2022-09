SriGanganagar नहीं हुए साक्षर, हर महीने अंगूठे लगाने की मजबूरी

Not literate, compulsion to put thumbs every month- चंद कदम पर ऑफिस फिर निरक्षर का दूर नहीं कर पाए अंधेरा

श्री गंगानगर Updated: September 07, 2022 06:54:09 pm

श्रीगंगानगर। नगर परिषद की सफाई कार्मिक ऊषा लंबे समय से ड्यूटी कर रही है लेकिन हर महीने उसे बैँक में हस्ताक्षर की बजाय अंगूठा लगाकर वेतन लेना पड़ रहा है। ऊषा जैसी शहर में सफाई कार्मिक कई है जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता। नगर परिषद प्रशासन की ओर से 393 महिला सफाई कार्मिक है। इन महिला सफाई कार्मियों में करीब अस्सी फीसदी है जिनको हस्ताक्षर करने नहीं आता। जबकि साक्षर बनाने के लिए नगर परिषद के समक्ष जिला परिषद परिसर में जिला सतत एवं साक्षरता विभाग का ऑफिस संचालित है। इसके बावजूद नगर परिषद के कई कार्मिकों को साक्षर बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाया गया। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों ने साक्षर करने के लिए करोड़ो रुपए का बजट खर्च किया लेकिन बावजूद भी निरक्षता का अंधेरा अब तक नहीं छंट पाया है।

इस बीच, नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के 65 वार्डो में 949 सफाई कार्मिक है। इसमें पुरुष करीब बीस प्रतिशत और महिलाएं लगभग अस्सी फीसदी अपने साइन की बजाय अंगूठे लगाते है। नगर परिषद की ओर से वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है, ऐसे में बैँक में हर महीने इन कार्मिकों को बैँक कैशियर विड्रोल फार्म पर अंगूठे लेकर भुगतान करते है। बैँक कर्मियों की माने तो ऋण जैसी सुविधा के लिए दस्तावेजों पर साइन की बजाय अंगूठे लगवाने की मजबूरी है।

इधर, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, एडीएम, एसडीएम, जिला परिषद सीईओ, एसीईओ, सांसद सेवा केन्द्र, पंचायत समिति, रसद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग आदि सरकारी महकमों के अफसरों के समक्ष कई लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए साइन की बजाय अंगूठा लगाकर अर्जियां देते है। लिखित शिकायतों में इन अंगूूठे लगाने वाले ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से है। लेकिन अफसरों ने साक्षर करवाने के पहलू पर कभी प्रयास नहीं किया। यही िस्थति कोर्ट परिसर की है, यहां भी कई लोग वकालतनामा पर साइन की बजाय अंगूठे लगाने को मजबूर है।

उधर, गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाने वाले प्रेरकों पिछले तीन साल से बेरोजगार है। सरकार ने साक्षरता मिशन में जिले की 320 ग्राम पंचायतों में 320 लोक शिक्षा केन्द्र खोले थे लेकिन तीन साल पहले वर्ष 2019 में बंद कर दिए। इन केन्द्रों पर कार्यरत 640 प्रेरकों का अनुबंध समाप्त कर दिया था। जिला मुख्यालय पर जिला सतत शिक्षा एवं साक्षरता अधिकारी कार्यालय में अब एक ही बाबू कार्यरत है। केन्द्र सरकार ने इन केन्द्रों को हटाने की प्रक्रिया शुरू तो राज्य सरकार ने भी अपने हाथ खींच लिए। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा साक्षर भारत अभियान के तहत लगभग हर पंचायत में दो-दो प्रेरक लगे हुए थे। जिनमें एक पुरुष एक महिला हैं। ब्लॉक के प्रेरकोंं को 2000 रुपए मानदेय और राज्य सरकार की ओर से 500 रुपए पुस्तकालय संचालन के पेटे भुगतान किया जाता था।

