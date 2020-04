श्रीगंगानगर की पूजा कॉलोनी में सडक़ पर पांच-पांच सौ रुपए के नोटों से मचा हडक़ंप

Notes of five to five hundred rupees on road in Sriganganagar कोरोना वायरस संक्रमण के भय से किसी ने नहीं लगाए हाथ. पुलिस दल पहुंचा और जब्त किए नोट.