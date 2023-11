कम खर्च दिखाने पर दो प्रत्या​शियों को थमाया नोटिस

श्री गंगानगरPublished: Nov 20, 2023 09:42:42 pm Submitted by: surender ojha

Notice served to two candidates for showing less expenditure- चुनाव आयोग की टीमें कर रही चुनावी खर्च की निगरानी

कम खर्च दिखाने पर दो प्रत्या​शियों को थमाया नोटिस

#Rajasthan Assembly Elections 2023 विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त व्यय पर्यवेक्षकों की टीम प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव खर्च पर नजर रखे हुए है। गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहाणी ने 18 नवम्बर तक चुनाव आयोग के समक्ष अब तक अपने चुनाव प्रचार पर 22 लाख 79 हजार 824 रुपए खर्च करने का ब्यौरा पेश किया है। इसके विपरीत पर्यवेक्षकों ने इस प्रत्याशी का खर्चा 28 लाख 80 हजार 875 रुपए माना है। इस प्रकार उम्मीदवार और पर्यवेक्षक के ब्यौरे में 6 लाख 1 हजार 51 रुपए का अंतर आया है। निर्दलीय प्रत्याशी करुणा अशोक चांडक ने 18 नवम्बर तक चुनावी प्रचार के एवज में 15 लाख 78 हजार 136 रुपए का ब्यौरा पेश किया हैं। उधर व्यय पर्यवेक्षक ने इस प्रत्याशी का खर्च 28 लाख 21 हजार 806 रुपए माना है। उम्मीदवार और पर्यवेक्षक के ब्यौरे में 12 लाख 43 हजार 670 रुपए का अंतर होने पर निर्दलीय प्रत्याशी को भी नोटिस जारी किया गया है। इन दोनों प्रकरणों की सुनवाई मंगलवार को कर जिला व्यय अनुवीक्षण समिति अपना निर्णय सुनाएगी।

इन प्रत्याशियों का इतना इतना खर्चा

गंगानगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में 18 नवम्बर तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा पेश किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने 19 लाख 52 हजार 616 रुपए, भाजपा प्रत्याशी ने 22 लाख 79 हजार 824 रुपए, बसपा प्रत्याशी ने 2 लाख 8 हजार 570 रुपए, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने 13 लाख 88 हजार 224 रुपए, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी प्रत्याशी ने 18 हजार970 रुपए, निर्दलीय अरुणा चांडक ने 74 हजार 65 रुपए, करुणा अशोक चांडक ने 15 लाख 78 हजार 136 रुपए, जितेन्द्र मोहन कामरा ने 2 लाख 66 हजार 39 रुपए, जयदीप ने दस हजार, जगदीश ठाकुर ने नौ हजार, कृष्ण कुमार ने साढ़े नौ हजार, रजनेश ने बारह हजार, राधेश्याम ने 13 हजार, ललित ने छह हजार, अशोक ने दस हजार, हरीशचन्द्र ने 37 हजार रुपए का खर्चा किया है।

सोशल मीडिया से प्रचार ज्यादा महंगा

निर्वाचन विभाग की गाइड लाइन के अनुसार अलग अलग गठित टीमों ने प्रत्याशियों के सोशल मीडिया पर प्रचार करने के विज्ञापन या रील के लिए दरें निर्धारित कर रखी है। प्रत्याशियों को सोशल मीडिया पर भले प्रचार सुलभ होने का दावा किया जाएं लेकिन लगातार पोस्ट वायरल करने का खर्च ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। चुनाव खर्चे के हिसाब किताब देने के दौरान खर्चे पर निगरानी रखने वाले अलग अलग पर्यवेक्षकों ने नुक्कड़ सभा या विज्ञापन आदि का आकलन करना शुरू कर दिया है। इस समिति में निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिले के व्यय अनुवीक्षण के उप जिला निर्वाचन प्रभारी अधिकारी शामिल किए गए हैं। इस समिति को उत्तर मिलने की तिथि के 72 घंटों के भीतर विवादित हिसाब किताब का निर्णय करना होगा।