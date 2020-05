लॉक डाउन में जरुरतमंदों के लिए अब अधिवक्ताओं ने भोजन बांटने की संभाली कमान

Now advocates command to distribute food for the needy in lock down- अधिवक्ताओं की युवा टीम खुद भोजन तैयार कर बांटती है कई इलाके में