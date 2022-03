अब होली के बाद यूआईटी में आएगा नया चैयरमैन

Now after Holi a new chairman will come in UIT- श्रीगंगानगर में अरोड़वंश समाज सहित कई समाज के लोगों ने भी मांगा पद

श्री गंगानगर Published: March 15, 2022 03:41:15 pm

श्रीगंगानगर। यूआईटी के अध्यक्ष पद को लेकर अब लॉबिंग तेज हो गई हैं। अध्यक्षी पाने की दौड़ में अब समाज के नाम कांग्रेस की फिजां बनाने का दावा किया जा रहा हैं। जयपुर में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर किसी भी तरह यूआईटी अध्यक्षी पाने के लिए कई डेरा डाले हुए है।Now after Holi a new chairman will come in UIT

पंजाब में कांग्रेस के सफाए के बाद इसकी आहट इलाके में आने की संभावना को देखते हुए कांग्रेस हाइकमान ने जनता का मिजाज अपने पक्ष में करने के लिए जनप्रतिनिधियों की बजाय कार्यकर्ताओं को अधिक महत्व देने के संकेत दिए हैं।

वहीं इलाके में कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए किसी सर्वमान्य नाम पर सहमति होने के आसार हैं। इस फोरमेट में कई नाम सामने आए हैं। विधायक राजकुमार गौड़ और विधानसभा में प्रत्याशी रहे अशोक चांडक के खेमे में यूआईटी अध्यक्षी को लेकर काफी समय से कशमकश चल रही हैं।

दोनों अगले विधानसभा चुनाव से पूर्व अपना वर्चस्व साबित करने के लिए अपने-अपने नजदीकी नेता को यह पद दिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं। हालांकि चांडक की पत्नी करुणा अशोक चांडक नगर परिषद की सभापति हैं। ऐसे में चांडक खेमे ने किसी अरोड़वंशी को यूआईटी अध्यक्ष बनाने का कार्ड खेलने का मानस बना लिया हैं। In Sriganganagar, people of many societies including Arodvansh society also sought posts

इलाके में अरोड़वंश बिरादरी के अधिक वोटर हैं। पिछले दिनों पंचायतराज जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के समक्ष अरोड़वंश समाज के लोगों ने समाज के ही सदस्य को यूआईटी अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया था। अरोड़वंश समाज के कई सदस्य पुराने कांग्रेसी भी हैं।

इस नाते अरोड़वंश समाज ने यह सिलसिला तेज किया है। इलाके में अरोड़वंश समाज ट्रस्ट के सचिव दीपक मिडढ़ा, गोपी नागपाल, अंकुर मिगलानी, जेएन कामरा, ओम रावल आदि दौड़ में शामिल बताए जाते हैं। वहीं चांडक खेमे से अरोड़वंश समाज के पूर्व अध्यक्ष जोगेन्द्र बजाज का नाम लिया जा रहा हैं। इधर, गौड़ खेेमे ने विकास और विशाल गौड़ के अलावा जेपी श्रीवास्तव का नाम भिजवाया हैं।

हालांकि गौड़ खुद भी चैयरमैन बनने के इच्छुक बताए जाते हैं लेकिन खुद के नाम पर अभी तक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इधर, कांग्रेस संगठन की ओर से पूर्व महासचिव श्यामलाल शेखावटी, कृष्ण भांभू, राजकुमार जोग, भीमराज डाबी, मनिन्दर कौर नंदा, पार्षद कमला बिश्रोई आदि के नामों की चर्चा हैं।

शेखावटी ने तो पार्टी हाइकमान से फील्ड से जुडऩे वाले के नाम को तवज्जों देने की वकालत की हैं। इस बीच, राजनीति गलियारे में यह चर्चा है कि पार्टी हाइकमान ने विधायक गौड़ को अध्यक्षी सौंपने की तैयारी कर ली थी लेकिन पंजाब के चुनाव परिणाम बाद हाइकमान ने अभी तक मुहर नहीं लगाई हैं।

सीएम ने भी यह संकेत दे दिया था कि विधायक गौड़ इस फोरमेट में फिट बैठते हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट विवाद के बाद पायलट गुट को बैलेंस करने के लिए जिला प्रमुख की टिकट पूर्व सांसद शंकर पन्नू की बजाय पायलट गुट के कुलदीप इंदौरा को दे दी थी।

वहीं पंचायत समिति श्रीगंगानगर और सादुलशहर के प्रधान का पद सादुलशहर विधायक जगदीश जांगिड़ के खाते में चल गया था। ऐसे में यूआईटी की कुर्सी पर विधायक गौड़ को देने का पक्ष मजबूत बना हैं। वहीं पंजाबी भाषा अकादमी के लिए करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के खेमे को देने के लिए राजी किया जा रहा हैं। Now after Holi a new chairman will come in UIT

ज्ञात रहे कि राधेश्याम गंगानगर जब विधायक थे तब उनके पास यूआईटी का अध्यक्ष भी था। इस कारण गौड़ को भी न्यास की कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है

