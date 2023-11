बरसात पानी निकासी के लिए अब ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत

श्री गंगानगरPublished: Nov 03, 2023 11:50:57 pm Submitted by: surender ojha

Now drainage system is needed to drain rain water- पत्रिका जागो जनमत अभियान के तहत टोक शो आयोजित

बरसात पानी निकासी के लिए अब ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत

Rajasthan Assembly Elections 2023 शहर में बरसात होने के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। राज्य सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम की घोषणा की लेकिन वह धरातल पर नहीं आया। इस कारण मामूली बरसात होने पर कई घंटों तक पानी निकासी के लिए इंतजार करना पड़ता है। कोर्ट कैम्पस में शहर में पानी निकासी, बिगड़ी ट्रॉफिक व्यवस्था, और बदहाल सड़कों को लेकर पत्रिका जागो जनमत अभियान के तहत आयोजित टॉक शो में प्रबुद्धजन ने शहर के प्रमुख मुद्दों पर खुलकर चर्चा की और समस्याओं का समाधान भी बताया। चर्चा में शहर में बढ़ती अपराधिक घटनाओं को लेकर चिन्ता भी जताई। बार संघ के पूर्व सचिव जिन्द्रपाल सिंह भाटिया जौली की अध्यक्षता में हुए इस टोक शो में अधिवक्ताओं का कहना था कि इस बार कोई भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो, उसे शहर में पानी निकासी की समस्या को दूर करने का संकल्प लेना होगा। अधिवक्ता जौली का कहना था कि मामूली बरसात में कोर्ट से घर तक पहुंचने में कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। अधिवक्ता अमित छाबड़ा का कहना था कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अधिवक्ता नीरज गोयल का मानना था कि शहर की स्थापना होने के सत्तर साल से अधिक बीत चुके है लेकिन जिला मुख्यालय पर एक भी पार्किंग नहीं हैं। इस कारण बाजार में आने से लोग परहेज करने लगे है। इसका नुकसान व्यापारियों और दुकानदारों पर पड़ने लगा है।

नशे का जड़ से हो खात्मा

अधिवक्ता सुखविन्द्र सिंह ने नशे की गिरफ्त में आए इस इलाके को बचाने की जरूरत बताई। इस अधिवक्ता का कहना था कि सख्ती से कदम उठाए तो नशे का जड़ से खात्मा हो सकता है। कुंदन लाल जोशी के अनुसार नशे का पर्याय अपराधिक घटना हैं। जब तक नशे की आपूर्ति बंद नहीं होगी तब तक अपराधिक घटनाओं पर विराम नहीं लग सकेगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर यह सबसे अधिक जिम्मेदारी है। प्रवीण सोनी ने अपराधियों की नजर रखने के लिए होटल, हॉस्टल और बाहरी कॉलोनियों में चैकिंग करने की जरूरत है। अधिवक्ता पवनदीप भाटिया का कहना था ड्रेनेज सिस्टम बनेगा या नहीं लेकिन सीवर प्रोजेक्ट के अधूरे काम तो पूरा कराने के लिए अब नए सिरे से सख्त कदम उठाना होगा।