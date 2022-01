gangsters also involved in arms and drug smuggling अब गैंगस्टर हथियार व मादक पदार्थ तस्करी में भी हुए शामिल, पांच पिस्तौल बरामद

- चित्तौडगढ़़ में पकड़वाया गैंगस्टर तो पता चला अफीम व हथियार यहां भेजे

श्री गंगानगर Published: January 29, 2022 07:52:54 pm

श्रीगंगानगर. gangsters also involved in arms and drug smuggling जिला विशेष टीम व सदर थाना पुलिस ने चित्तौडगढ़़ में पकड़वाए गए गैंगस्टर धोलू चौधरी की ओर से भेजे गए पांच पिस्तौल, 9 मैग्जीन व पांच जिंदा कारतूस उसकी गैंग के सदस्य के घर से बरामद किए हैं। जबकि हथियार रखने का आरोपी नहीं मिला। जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने 1.9 किलोग्राम अफीम भी पकड़ी थी, जो भी गैंगस्टर की ओर से यहां भेजी गई थी।

gangsters also involved in arms and drug smuggling पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि जवाहरनगर थाना पुलिस ने 25 जनवरी को बी ब्लॉक निवासी निशांत बजाज पुत्र श्यामलाल को गिरफ्तार कर 4 पिस्तौल, 7 खाली मैग्जीन व तीन जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इसके अलावा अन्य आरोपियों से दो पिस्तौल बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस आरोपियों के गैंगस्टर धोलू चौधरी से संपर्क खंगाल रही थी। यहां हथियार भेजने वाले धोलू को टे्रक किया जा रहा था। जिसकी लोकेशन चित्तौडगढ़़ में आई। जिसकी सूचना यहां से चित्तौडगढ़़ पुलिस व डीएसटी को दी गई। वहां पुलिस कार्रवाई में धोलू चौधरी गिरफ्तार हुआ था। जिसके पास से ओमप्रकाश की कार मिली।

चित्तौडगढ़़ पुलिस ने डीएसटी प्रभारी कुलदीप चारण को सूचना कि सदर थाना इलाके में किसी बड़ी वारदात के अंजाम देने के लिए शंकर कॉलोनी निवासी ओमप्रकाश उर्फ बिट्टू को धोलू ने हथियार सप्लाई किए हैं। जो उसके घर में हो सकते हैं। इस पर एसआई संदीप कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार रात को शंकर कॉलोनी में ओमप्रकाश उर्फ बिट्टू के घर दबिश दी थी। उसके मकान से तलाशी में पांच स्वचालित पिस्तौल, 9 मैग्जीन व पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मौके पर ओमप्रकाश नहीं मिला। जिसकी तलाश की जा रही है। इस मामले की जांच महिला अपराध अन्वेषण सेल के निरीक्षक रणजीत सेवदा को सौंपी है। पुलिस कार्रवाई के दौरान कार्यवाहक थाना प्रभारी संदीप कुमार के साथ कांस्टेबल भरतलाल, अनिरुद्ध, सुभाष, अजय कुमार, कैलाशचंद शामिल रहे।



ओमप्रकाश पर है कई मामले

- डीएसटी प्रभारी कुलदीप चारण ने बताया कि शंकर कॉलोनी निवासी ओमप्रकाश उर्फ बिट्टू पुत्र हरद्वारीलाल अग्रवाल एनडीपीएस मामले में फरार चल रहा है। वहीं इसके अलावा आरोपी पर चोरी, धोखाधड़ी के 13 प्रकरण दर्ज है। पुलिस इसकी तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश की कार्रवाई कर रही है।



गैंगस्टर ने भेजी थी अफीम

-सीओ सिटी अरविंद बेरड ने बताया कि चित्तौडगढ़़ डीएसटी की सूचना के बाद ही शुक्रवार को सदर थाना पुलिस की ओर से मोटर मार्केट में उम्मेदपुर सोनेवाला लुधियाना पंजाब निवासी शुभम कुमार उर्फ राहुल पुत्र सुखविंद्र को गिरफ्तार कर 1.9 किलोग्राम अफीम बरामद की थी। इस आरोपी से भी पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है।



गैंगस्टरों में नया ट्रेंड

- पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा व पंजाब के गैंगस्टर या उनके गुर्गे पहले लोगों में दहशत फैलाकर चौथ वसूली या फिरौती आदि के लिए वारदात करते थे लेकिन पुराने सभी गैंग दोनों प्रदेशों में कमजोर पड़ गए हैं। उनको साफ्ट टारगेट श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले लगते हैं लेकिन यहां भी पुलिस की सतर्कता के उनकी मंशा पूरी नहीं होती है। ऐसे में अब नया ट्रेंड देखने में आ रहा है कि गैंगस्टर अब खुद ही हथियार व मादक पदार्थ तस्करी में शामिल हो गए हैं। यह सब एक्ट्रा कमाई के लिए किया जा रहा है। जबकि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार कार्रवाई कर रही है।

