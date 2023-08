मनरेगा में फर्जीवाड़े रोकने के लिए अब चमत्कार की उम्मीद

श्री गंगानगरPublished: Aug 24, 2023 02:28:23 pm Submitted by: surender ojha

Now hope for miracle to stop fraud in MNREGA- महज पचास माह में खर्च कर डाला 945 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट

मनरेगा में फर्जीवाड़े रोकने के लिए अब चमत्कार की उम्मीद

श्रीगंगानगर. पूरे जिले में मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जिला परिषद प्रशासन ने प्रयास किए हैं। ऑनलाइन हाजिरी की प्रक्रिया के बावजूद इस योजना में हो रहे लीकेज को रोकने के लिए अब चमत्कार की उम्मीद है। हालांकि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुहम्मद जुनैद खुद औचक निरीक्षण भी कर रहे है लेकिन फर्जीवाडा करने वाले दो कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। ग्राम पंचायत हरदासवाली में मनरेगा कार्यो में हुए घोटाले के बाद जांच कमेटी बनी, जांच में ग्यारह अधिकारी और कार्मिक दोषी पाए लेकिन अब तक सिर्फ नोटिस देने तक प्रक्रिया अपनाई। यहां तक कि जिस दोषी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने चाहिए थी, उसे प्रमोशन देकर श्रीकरणपुर के साथ साथ श्रीगंगानगर पंचायत समिति का बीडीओ बना दिया गया। पूरे जिले में सघन निरीक्षण कराने के लिए एक साथ टीमें भी बनाई लेकिन जांच करने के दौरान आए फर्जीवाड़े करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई। यही बड़ी वजह है कि अनियमितताएं करने वाले अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ जिला प्रशासन एफआइआर दर्ज कराने में बैकफुट पर नजर आया है।

जिले में गत पचास माह में करीब 945 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च किया गया है। जिला परिषद के रेकार्ड के अनुसार एक अप्रेल 2019 से लेकर तीस मई 2023 तक करीब पचास माह में 944 करोड़ 48 लाख 50 हजार रुपए का बजट खर्च किया गया।

जिले में मृत श्रमिकों या फर्जी तरीके से श्रमिकों के नाम पर मस्टररोल जारी करने और उनके नाम के खातों में भुगतान होने का खेल जिला परिषद प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। पिछले पांच साल से जिले के 345 ग्राम पंचायतों में मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड को अपडेट करना बड़ी वजह हैं। हालांकि जॉब कार्ड को अपडेट करने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी की रहती है, लेकिन इन अधिकारियों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है। दो ग्राम पंचायतों 74 जीबी और 22 ए में मृत श्रमिकों के नाम से मस्टरोल जारी करने वाले ग्राम विकास अधिकारी और कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में मनरेगा श्रमिकों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को ग्राम पंचायतें मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करती है। यह जानते हुए भी उसके मनरेगा जॉब कार्ड में इसका संशोधन नहीं किया जाता। इसका फायदा पहुंचाने के लिए कई लोग सक्रिय हो जाते हैं। फर्जी तरीके से मस्टरोल जारी हो रहे हैं।

पांच साल में एक बार भी अपडेट नहीं हुए जॉब कार्ड

जिला परिषद में मनरेगा एक्सइएन की मानें तो वर्ष 2018 से अब तक जॉब कार्ड को अपडेट तक नहीं किया गया है। इस कारण संबंधित ग्राम पंचायत में नए ग्राम विकास अधिकारी को यह जानकारी नहीं होती कि संबंधित श्रमिक की मृत्यु हुई है या नहीं। नियमानुसार हर छह माह में ऐसे कार्ड अपडेट होने चाहिए, लेकिन वर्ष 2018 से अब तक एक बार भी जॉब कार्ड अपडेट नहीं हो पाए।

जिले में पचास माह में इतना हुआ खर्च

वित्तीय वर्ष इतना किया खर्च बजट

2019-2020 185 करोड़ 48 लाख 31 हजार रुपए

2020-2021 234 करोड़ 12 लाख 27 हजार रुपए

2021-2022 247 करोड़ 45 लाख 65 हजार रुपए

2022-2023 217 करोड़ 97 लाख 44 हजार रुपए

2023-2024 59 करोड़ 24 लाख 58 हजार रुपए (सिर्फ अप्रेल-मई में)

(स्रोत: जिला परिषद, श्रीगंगानगर)