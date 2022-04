SriGanganagar अब महंगाई वाला कोरोना: बढ़ रहा सरिया का दाम, मिट्टी और सीमेंट भी महंगी

श्री गंगानगर Updated: April 07, 2022 10:05:20 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। Now inflationary corona: rising prices of bars, soil and cement too expensive उम्मीद थी कि कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होते ही बाजार में रौनक आएगी। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बाद भवन निर्माण सामग्री भी महंगी दरों पर बिकने लगी हैं। Now inflationary corona: rising prices of bars, soil and cement too expensive

एकाएक तेजी आने अपना आशियाना बनाने वाले आर्थिक नुकसान पडऩे लगा हैं। भवन निर्माण सामग्री बढऩे से लोगों को झटका लगा हैं। करीब पन्द्रह से बाइस फीसदी तक भवन निर्माण की लागत में वृद्धि हो गई हैं। Now inflationary corona: rising prices of bars, soil and cement too expensive

मिट्टी की ट्रॉली पिछले साल पांच सौ रुपए मिल रही थी लेकिन अब इसका दाम 800-850 रुपए प्रति ट्रॉली तक पहुंच चुका हैं। इससे भवन निर्माण की नींव भराई के लिए लोगों के पसीने छूटने लगे है। पहले ढाई से तीन लाख रुपए में नींव का काम पूरा हो जाता था, अब इसके लिए करीब दो लाख रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे है। लोहे के सरिया के तेवर तीखे हुए है। Now inflationary corona: rising prices of bars, soil and cement too expensive

साठ रुपए के दाम वाला सरिया अब 92 रुपए तक पहुंच चुका हैं। यही स्थिति सीमेंट की है। प्रति थैला 290-315 रुपए से बढकऱ 340 से 350 रुपए तक प्रति थैला दाम पहुंच गया हैं। रेता भी एक सौ रुपए प्रति क्विंटल से बढकऱ 130 रुपए तक जा पहुंचा है। इसी प्रकार ईंटों के दाम भी 4200 रुपए से बढकऱ 4400 रुपए प्रति हजार ईंट हो गए है। Now inflationary corona: rising prices of bars, soil and cement too expensive

भवन निर्माण सामग्री में एकाएक वृद्धि का नुकसान उन ठेकेदारों को भुगतना भी पड़ेगा जिन्होंने कम दरों पर भवन या पुलिया निर्माण या नाली निर्माण या सीसी रोड निर्माण का ठेका लिया था। नगर विकास न्यास और नगर परिषद के कई ठैकेदारों ने इस नए वित्तीय वर्ष में अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया हैं। corona news

मजदूरों का भी टोटा, खेतों में अधिक मजदूरीग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों सरसों, चना और गेहूं की कटाई का दौर चल रहा है। Now inflationary corona: rising prices of bars, soil and cement too expensive इस कारण इलाके के मजदूर खेतों में मजदूरी करने पसंद कर रहे है। इसकी वजह भी है कि खेत में अधिक मजदूरी, चाय आदि की सुविधा के अलावा बालण यानि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी या झाड़ भी मुफ्त में मिल जाता हैं। जबकि भवन निर्माण कार्यो में ऐसी सुविधा नहीं मिलती। Now inflationary corona: rising prices of bars, soil and cement too expensive

मकान बनाने वाले ठेकेदार राजू चलाना का कहना है कि करीब दो महीने पहले जो छोटा सा मकान करीब सौलह लाख रुपए में बन जाता था, अब भवन निर्माण सामग्री में आई तेजी के कारण यह बजट बाइस लाख रुपए तक पहुंच गया हैं। ठेकेदार के अनुसार लोहे के दाम पिछले तीन महीने से लगातार बढ़ते जा रहे है।

भवन सामग्री का गणित सामग्री का नाम पहले दाम अब दाम मिट्टी की ट्रॉली 500-550 800-850 सीमेंट का थैला 290-300 340-350 ग्रीट प्रति क्विंटल 090 रुपए 110 रुपए लोहे का सरिया 60 से 62 रुपए 92 रुपए

रेता 100 रुपए 112 रुपए बजरी 60 से 62 रुपए 84 रुपए ईंट प्रति हजार 4150 रुपए 4300 रुपए

